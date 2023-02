Tomás Etcheverry, el platense que sin prisa pero sin pausa, accedió a los cuartos

Etcheverry: "En el segundo y tercer set tuve un nivel altísimo"

El tenista bonaerense analizó su partido en el que venció al español Roberto Carballes Baena por 4-6, 6-1 y 6-2.



"Sin dudas que fue un partido súper especial, en el segundo y tercer set tuve un nivel altísimo, hacía mucho tiempo que no juagaba así y por hacerlo ante mi familia tiene un condimento extra", expresó el tenista platense, hincha fanático de Gimnasia, en la rueda de prensa posterior a su victoria.



El platense se mostró mucho más agresivo en la cancha, jugando bien adentro y eso le permitió que sus golpes hagan más daño, lo que forma parte de su nueva versión según lo explicó luego.



"Este año me propuse un cambio en ese sentido. A medida que vas jugando en los niveles más altos tenés que ser más agresivo, es el camino a seguir y sé que llevará tiempo pero lo estoy intentando", reveló.



Etcheverry se refirió finalmente al ambiente que hubo en la cancha central del Buenos Aires e imaginó lo que sería jugar algunas vez la Copa Davis con el público argentino alentándolo.



"Hubo un buen ambiente, fue una experiencia es muy linda y lo disfruté un montón, me dio mucha energía. Uno de mis sueños es jugar la Copa Davis y me gustaría estar en el equipo argentino sin dudas", concluyó Etcheverry.