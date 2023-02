Excluyeron de PreViaje a diez hoteles que incumplieron el Acuerdo de Precio

Las violaciones al Acuerdo fueron constatadas en hoteles de seis de los destinos más importantes del país / Foto: Archivo.

El programa PreViaje

Resolvieron excluir de próximas ediciones de Al menos diez alojamientos hoteleros ubicados en seis provincias diferentes no podrán participar de las próximas ediciones del programa PreViaje, luego de que una fiscalización de la Secretaría de Comercio de la Nación detectara que no cumplían con el Acuerdo de Precios firmado en agosto de 2022.Así lo reveló este miércoles el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que resolvióLa Secretaría de Comercio fiscalizó a 1.582 alojamientos que participaron en la tercera edición del programa de promoción turística -que se extendió de octubre a diciembre- e informó sobre presuntas irregularidades en 88 establecimientos.Tras una detallada revisión de ese informe, el Ministerio de Turismo "resolvió excluir a 10 alojamientos de".Las empresas "no presentaron su descargo y ya fueron notificadas", añadió la cartera que conduce el abogado Matías Lammens.PreViaje es una inversión histórica del Estado Nacional que inició la reactivación del sector turístico interno tras su mayor crisis global que desde su lanzamiento benefició a 6 millones de personas, con un impacto económico cercano a los 200 mil millones de pesos.Luego de tres ediciones exitosas, el Ministerio se prepara para iniciar la inscripción para la cuarta edición del programa, orientada a apuntalar la temporada baja de mayo y junio.Esta cuarta edición del Previaje contará también con un acuerdo de precios para seguir cuidando el bolsillo de los turistas en paralelo con el estímulo de la demanda que es fundamental para el desarrollo del sector turístico.