El Gobierno analiza intervenir Edesur y tomar a su cargo la gestión operativa

El informe del ENRE

Foto: Gustavo Amarelle.

La respuesta de Edesur

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de tomar a su cargo la gestión operativa de la distribuidora de electricidad Edesur, sin que esto implique la estatización de la compañía.“Podría ser una intervención de gestión sin afectación de capital. El ENRE está trabajando una propuesta con la Secretaría de Energía”, dijeron esta tarde a Télam fuentes del Ministerio de Economía.La decisión es analizada en una reunión que mantienen el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.La medida que se encuentra bajo análisis en principio, en la que la firma italiana Enel tiene la mayor parte de las acciones.En la reunión con el presidente Fernández,Durante la mañana de este miércoles, el interventor del ENRE, Walter Martello, rechazó los argumentos que dio la distribuidora Edesur en una solicitada para justificar los cortes de luz que en los últimos días afectaron a cientos de miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).“Hoy la empresa Edesur del grupo Enel publica una solicitada haciendo referencia a la situación extraordinaria de las altas temperaturas del día viernes. El gráfico es de hace unos minutitos o sea cinco días después y 20 grados menos de temperatura”, subrayó Martello.Así se refirió al gráfico publicado por la distribuidora dondeEn la solicitada, la compañía eléctrica sostuvo que “febrero se presentó como el más caluroso de los últimos 60 años”, y señaló que “el pasado viernes 10, a las 13.45, Edesur registró un récord histórico de demanda de energía de 4.181 megavatios (MW)”.Además, aseguró que “a las 13.54 el operador del sistema de alta tensión del Gran Buenos Aires (Sacme) pidió a Edesur realizar cortes a clientes, tras informar que la generación de energía para la zona sur del conurbano bonaerense resultaba insuficiente”.“Producto del pedido de Sacme, se realizaron cortes preventivos a unos 180.000 clientes, que equivalen a 250 MW, entre las 14 y las 17. El 70% fue normalizado a las 16”, afirmó la distribuidora.Precisó queSobre este punto, el ENRE explicó que "Cammesa, el operador del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), confirmó que no solicitó ningún corte en ninguna de las áreas o regiones del país dado que el pico se operó con reservas óptimas".Asimismo, señaló que "Sacme, el operador de la red de alta tensión de Edenor y Edesur, informó que ordenó restricciones por caídas de tensión en las redes de 220 y 132 kilovoltios (kv) y saturación de equipos de transporte".Además, puntualizó que "el Grupo Enel cuenta con más de 1.500 MW fuera de servicio por indisponibilidades no programadas en el área GBA entre las que se encuentran Central Costanera y Central Dock Sud".Por su parte, Edesur indicó que “respecto del insuficiente aporte de generación, es importante destacar que una de las generadoras de energía de la zona sur es Central Dock Sud, empresa que administra Enel junto con otros accionistas, y que tiene un ciclo combinado de casi 800 MW (3.2 veces la energía faltante el viernes)”.Al respecto, remarcó que “en esta planta se realizan trabajos de modernización que demandan una inversión superior a los US$ 110 millones”, y aseguró que “esto permitirá adicionar al sistema casi 90 MW de potencia, mayor eficiencia y mejoras significativas a nivel medioambiental”.Explicó que “el proyecto arrancó en 2021 y en octubre 2022 se inició el desmontaje y remontaje de las máquinas, estando ahora en su fase final”, y afirmó que “esta obra representará un aporte al sistema argentino, que contará con generación de avanzada en las próximas semanas”.