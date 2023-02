Crecen las críticas del FdT a Larreta porque "no se hace cargo de la inseguridad"

Una policía murió baleada en la línea C. / Foto: Lara Sartor

"Se genera una sensación y se instalan mitos. La verdad es que Larreta no gestiona bien porque se podría aprovechar mucho mejor los recursos de la ciudad" Mariano Recalde

"D’Alessandro salió a montarse en un discurso aprovechando el momento de la muerte de una policía de la Ciudad. La situación fue atípica, la mujer policía se acercó a asistir a una persona que sufría un problema de salud. Meter la discusión de las pistolas Taser es absolutamente ridículo" Matías Barroetaveña

El senador Mariano Recalde y el legislador porteño Matías Barroetaveña (Frente de Todos) insistieron en que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta "no se hace cargo de la inseguridad" y cuestionaron que "permanentemente realizan anuncios con cara de piedra sobre cosas que no ocurren".Recalde y Barroetaveña realizaron declaraciones después del crimen de la policía porteña Maribel Nélida Salazar ocurrido este martes en la estación Retiro del subte C, por parte de un hombre que le quitó el arma y la asesinó de dos balazos.", aseguró Recalde en declaraciones a la radio AM 990, al recordar que días atrás el jefe de Gobierno porteño aseguró que CABA es "la más segura de todas las capitales de Latinoamérica".. Lo vemos todos los días cuando habla de seguridad, de mortalidad infantil, de educación y ahora se llena la boca hablando de inflación", afirmó.ya que destinan un presupuesto para comunicación "mayor al que cuentan en algunos municipios del conurbano"."Se genera una sensación y se instalan mitos., remarcó.Por su parte"Usaron estadísticas mentirosas. Intentó montarse en el conflicto de Rosario como si en la Ciudad no hubiese barrios tomados por el narcotráfico", remarcóEn tanto, cuestionó al ministro de seguridad porteño Marcelo D’Alessandro -quien se encuentra de licencia tras el escándalo de los audios de Lago Escondido- por la publicación que realizó en su cuenta de Twitter, tras el crimen de la policía."D’Alessandro salió a montarse en un discurso aprovechando el momento de la muerte de una policía de la Ciudad. La situación fue atípica, la mujer policía se acercó a asistir a una persona que sufría un problema de salud. Meter la discusión de las pistolas Taser es absolutamente ridículo", afirmó Barroetaveña en declaraciones a radio AM 530.En tanto, afirmó que "l" y subrayó que "hoy no tenemos un jefe de policía de la Ciudad"."Mienten respecto a las Taser. La Ciudad compró 60 pistolas, fue a la justicia para utilizarlas y el tribunal superior les dijo que podían hacerlo. Esa fuerza política fue gobierno cuatro años en Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires por lo que podrían haber avanzado, pero no lo hicieron, entre otras cuestiones, porque Amnistía Internacional demostró en un informe más de 334 muertes producto de estas pistolas", apuntó.