Más cortocircuitos en JxC: De Marchi define si rompe Cambia Mendoza

Diputado nacional por el PRO Omar De Marchi.

"En el PRO estamos muy concentrados en desarrollar un plan de gobierno, no en la especulación de la rosca, de los frentes, o de los no frentes. Estamos buscando un camino para desarrollar Mendoza" Omar De Marchi

Alfredo Cornejo se lanzó como precandidato a la gobernación.

"No estoy de acuerdo con haber anticipado tanto la discusión política cuando todavía hay temas graves que están pendientes" Omar De Marchi

Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Foto: Alfredo Ponce.

Tras el reciente lanzamiento del radical Alfredo Cornejo a la precandidatura a la Gobernación de Mendoza por Juntos por el Cambio, el diputado nacional por el PRO, y dijo que aguardará hasta el 12 de abril próximo para definir su futuro electoral, que podría apartarlo del frente Cambia Mendoza.De acuerdo con lo resuelto por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, las elecciones generales de ese distrito se desarrollarán el 24 de septiembre próximo, en tanto, en función de esa fecha, las PASO a nivel provincial se realizarán el 11 de junio."Vi un lanzamiento muy forzado e inoportuno, aparte de contradictorio respecto a lo que se viene diciendo", dijo De Marchi en declaraciones a la prensa en las últimas horas.Se refirió de esta manera al armado de Cambia Mendoza y el lanzamiento del senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) por Mendoza, quien días atrás confirmó su precandidatura a gobernador de la provincia y ratificó su intención de participar en las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) de Cambia Mendoza, el espacio que gobierna la provincia en cabeza de Rodolfo Suárez.Asimismo,, fecha que el radicalismo le impuso al PRO para resolver si continúa en Cambia Mendoza (CM) de cara a las elecciones de este año, plazo que también rige para el resto de los partidos que quieran integrar el frente.El martes, en una cumbre del PRO, dos de los máximos referentes del partido a nivel nacional Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez -y dos de los principales precandidatos a presidente- discutieron en duros términos sobre el armado electoral en MendozaEn declaraciones a Télam, el mendocino Marchi -titular del PRO mendocino y aliado de Rodríguez Larreta- dijo que para definir su futuro aguardará "ver cómo se articulan los frentes electorales".Según Marchi, hay que "construir un proceso de formación real con los mendocinos, no desde un atril, señalando y castigando"."Quiero que encendamos esa cuota de esperanza para que volvamos a confiar y dejemos de mirar para arriba cómo crecen Neuquén y San Juan, mientras nosotros nos quedamos", añadió."No estoy de acuerdo con haber anticipado tanto la discusión política cuando todavía hay temas graves que están pendientes.que es importantísimo porque afecta a 400.000 mendocinos, y otras cosas más irresueltas. Han anticipado la discusión política que sólo les sirve a los políticos y no a la gente", criticó.Finalmente, De Marchi dijo que "en el PRO estamos muy concentrados en desarrollar un plan de gobierno, no en la especulación de la rosca, de los frentes, o de los no frentes. Estamos buscando un camino para desarrollar Mendoza y eso ocupa nuestro tiempo".