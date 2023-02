Avanza la puesta en marcha del programa de transformación digital para Pymes

El programa financiará hasta el 80% de la inversión en innovación y desarrollo tecnológico de las pymes. Foto: 123RF.

El programa para la transformación digital

El Ministerio de Economía aprobó el, destinado a aumentar la competitividad y productividad de las pequeñas y medianas empresas a través de capacitaciones y el desarrollo de infraestructura, para el cual se destinarán hasta US$ 50 millones de un préstamo concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).Lo hizo a través de la Resolución 119/2023 publicada este miércoles en el Boletín Oficial en la cual, además, seEl programa contará con financiamiento del BCIE, el cual en septiembre de 2021 suscribió unEl plazo del préstamo es de hasta 20 años, incluyendo hasta cinco de período de gracia, y el interés estará integrado por la Tasa Libor a seis meses, revisable y ajustable semestralmente, más un margen de 240 puntos básicos, revisable trimestralmente.El reglamento operativo, aprobado este miércoles, previamente debió contar con la no objeción del BCIE como organismo financiador.El programa busca desarrollar la infraestructura tecnológica para la transformación digital del sector productivo pyme, capacitar a empresarios y trabajadores para laproductiva a un grupo piloto de empresas, señala el reglamento.La industria 4.0 consiste de un paradigma con especial énfasis en sistemas que realizan procesos automatizados con sistemas que analizan en tiempo real la información para optimizar la producción. Para ello se utilizan tecnologías como laLos créditos se destinarán, además, a tres Centros Tecnológicos (CT) existentes para que estos incorporen o amplíen áreas de transformación 4.0 que contribuyan al desarrollo y la adopción de estas tecnologías por parte de las empresas.Otro componente del programade las pymes mediante Aportes No Reembolsables (ANRs), incluyendo las consultorías, diagnósticos y equipamiento necesarios para estos proyectos.El programa también se destinará al financiamiento de la formación de empresarios y trabajadores a través de becas, pasantías y capacitaciones; y contempla la creación de líneas de crédito preferenciales para pymes de hasta US$ 1 millón.Estos créditos se podrán utilizar para poner en marcha los procesos de transformación productiva necesarios para acceder a una plataforma compatible con la producción 4.0, a través de laSegún anunció el BCIE a la hora de conceder el crédito y realizar el primer desembolso en marzo del año pasado, el programa apunta a financiar los procesos de innovación productiva de un grupo piloto de 300 empresas aproximadamente -200 de ellas con ANR y 100 a través de créditos- y formar a 1.500 personas por un promedio de cinco trabajadores por cada empresa."Con esta operación estamos apostando a que estas empresas puedan incrementar su productividad y sumar al desarrollo del país, incluso generando nuevos empleos posteriormente", afirmó el, en un comunicado.