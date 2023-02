Crece el escándalo por las denuncias de favores sexuales: la versión de Milei

El partido de Javier Milei agradeció que los jóvenes denunciantes "se hayan retirado del espacio" / Foto: Archivo.

La agrupación juvenil Generación Libertaria denunció el intercambio de candidaturas por dinero y favores sexuales / Foto: Pepe Mateos.

El precio de la fama

Conversaciones con Bolsonaro El diputado nacional Javier Milei aseguró que se encuentra en conversaciones con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro e indicó que "están armando una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional".



"Queremos hacer una suerte de Congreso de la derecha, para definir cómo se piensa en términos políticos", manfestó en declaraciones con la señal Todo Noticias.



Sobre el asalto a las sedes de los poderes del Estado en Brasilia luego de que Lula Inácio Da Silva asumiera su mandato en Brasil, Milei dijo que "es mentira que ahí fuera a tener un golpe de Estado, que Lula demuestre que no hubo fraude".

El partido La Libertad Avanza, que encabeza Javier Milei, rechazó las acusaciones de militantes juveniles de esa organización que denunciaron que, y afirmó que esos jóvenes estaban "ávidos de cargos y beneficios económicos"."Sobre las recientes denuncias vertidas por, La Libertad Avanza quiere dejar en claro que agradecemos se hayan retirado del espacio, ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado", indicaron desde el partido a través de un comunicado.La presidenta de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbrigger, que era parte del armado del partido del diputado nacional Javier Milei,y asegurar que la manera en que se maneja la conducción "es una falta de respeto para la juventud militante".El domingo pasado, tras las denuncias, la agrupación Generación Libertaria cEn el comunicado difundido en las últimas horas, el partido de Milei consideró que la intención fue "difamar a mujeres del espacio" y advirtió que "todos aquellos que quieran acercarse en búsqueda de fama no son aceptados"."No lo aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas. Sabemos que van a intentar difamarnos, es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina", afirmaron en el texto.