Paro en la salud pública de Córdoba en reclamo de negociaciones paritarias

El Sindicato de Empleados Públicos era el único legitimado para negociar los salarios de los estatales locales, pero hubo una promesa del Gobierno de ampliar la mesa. / Foto: Twitter

La Coordinadora de Salud de Córdoba (Cosaco), que nuclea a distintas representaciones de los trabajadores del sistema de la salud pública de la provincia, realiza este miércoles un paro de 24 horas en reclamo al Gobierno por la apertura de una mesa propia de negociaciones paritarias para el sector.Estela Giménez, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), manifestó que durante el extenso conflicto sectorial del año pasado el Gobierno provincial “había comprometido abrir una mesa paritaria para que los trabajadores de la salud tengamos nuestro propio espacio de diálogo, y eso no está ocurriendo”.El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) era el único legitimado para negociar los salarios de los estatales locales, sin embargo “hubo una promesa del Gobierno en comenzar a dialogar con nosotros y no está cumpliendo”., además de la, entre otros temas que quedaron pendientes, manifestó a Télam la dirigente.Giménez detalló que la medida de fuerza de hoy es por 24 horas con presencia en los lugares de trabajo y atención con guardias mínimas, y adelantó que, tal como ocurrió a fines del año pasado, “en caso de no tener respuestas la modalidad se va a intensificar gradualmente”.