Carlos Alcaraz debuta en el Argentina Open

Con muchas ganas de debutar mañana! 🥳 Espero veros a todos en la pista! 🙌🏻❤️ @ArgentinaOpen



📸 Sergio Llamera pic.twitter.com/2TZPUWj062 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 14, 2023

Carlos Alcaraz,de la ATP,La presentación de Alcaraz, la última gran aparición del tenis mundial, será el plato fuerte de la tercera jornada del Argentina Open, el ATP 250 que se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, sobre superficie de polvo de ladrillo y con premios por 711.600 dólares.La programación completa--A las 13.30:Tomás Martín Etcheverry (Argentina) vs. Roberto Carballes Baena (España).--No antes de las 15:Cameron Norrie (Gran Bretaña) vs. Facundo Díaz Acosta (Argentina).--No antes de las 18.30:Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs. Dusan Lajovic (Serbia).--No antes de las 20:Carlos Alcaraz (España) vs. Laslo Djere (Serbia).--A las 13.30:Rafael Matos (Brasil) y David Vega Hernández (España) vs. Marcelo Demoliner (Brasil) y Andrea Vavassori (Italia).--A continuación:Máximo González (Argentina) y Andrés Molteni (Argentina) vs Pedro Cachin (Argentina) y Francisco Cerúndolo (Argentina).--A continuación:Marcel Granollers (España) y Horacio Zeballos (Argentina) vs. Pedro Martínez (España) y Jaume Munar (España).--A continuación:Federico Coria (Argentina) y Tomás Martín Etcheverry (Argentina) vs Nicolás Barrientos (Colombia) y Ariel Behar (Uruguay).