Unidad Piquetera acampa frente a Desarrollo Social y desde el Gobierno hablan de nueva "extorsión"

La Unidad Piquetera (UP) realiza este miércoles una nueva "movilización y acampe" frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social para reclamar por suspensiones y bajas en el Potenciar Trabajo, mientras que desde la cartera que encabeza Victoria Tolosa Paz calificaron la protesta como una nueva "extorsión" y ratificaron el proceso de validación del programa.De acuerdo con lo anunciado por las organizaciones sociales que conforman esa agrupación, la protesta será frente a la sede de la cartera social, ubicada en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano., confirmó la coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, Silvia Saravia.La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, criticó a los dirigentes de la Unidad Piquetera (UP) al considerar que "hacen política" con la pobreza y remarcó que "el piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo".. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre", afirmó Tolosa Paz en declaraciones formuladas a la radio FM Delta."El ministerio no es el ministerio de los piqueteros, es el de Desarrollo Social que tiene como objetivo políticas públicas que garanticen que los sectores más vulnerables de la Argentina puedan encontrar la transferencia de ingresos para subsistir y tener un plato de comida en sus hogares", remarcó Tolosa Paz.La ministra sostuvo que se le paga "32 mil pesos a un conjunto de trabajadores que dicen que están trabajando en actividades productivas o socio comunitarias" y explicó que "ahora no encuentran" a cerca de 100 mil titulares "que hasta hace apenas 30 días estaban haciendo tareas y que, por lo tanto, le correspondía el Potenciar Trabajo"."Hay que evitar seguir convalidando un padrón que tenía 100 mil titulares que hoy ya no los encuentran. En el caso de UP estamos hablando de 6 mil personas. Que Belliboni las traiga y haga una fila en el ministerio y nosotros le validamos la identidad", subrayó.En ese sentido,"Aunque puede tener su dificultad en los sectores más vulnerables porque se necesita un teléfono, no fue un problema del 92% de los titulares porque 1.265.000 titulares hicieron la validación, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego", apuntó.En ese marco, criticó a los movimientos sociales que dedican sus "esfuerzos" para una "movilización, el pago de colectivos, el acampe, los baños químicos"."Belliboni y la UP estuvieron muy acostumbrados desde 2015 a 2019 a poder doblarle la muñeca a quien estaba sentado al frente del ministerio.", afirmó.Asimismo, la ministra aseguró tener "muy claro" qué hacer con "la política más importante del ministerio en términos presupuestarios", que es el programa Potenciar Trabajo."Hay una causa judicial en pleno proceso de investigación. Hoy cerramos el padrón de liquidación donde va a haber 100 mil titulares que se van a dar de baja. Toda esa información va a ir a la causa y va a investigar la justicia", completó.para los emprendimientos productivos".La Unidad Piquetera está integrada por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, facciones del FOL y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).También forman parte la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros.El martes de la semana pasada, ante otra protesta similar, la ministra Tolosa Paz, había rechazado los cuestionamientos de la Unidad Piquetera."Esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada; se resuelve validando la identidad. No pueden explicar dónde están los 6.000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación. ¿Dónde están?", se preguntó al ministra."Tenemos los brazos bien abiertos para validarles la identidad. Esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada de la Argentina en una marcha con estos calores, poniendo en riesgo la salud de adultos mayores, de niños y niñas; esto se resuelve trayendo a la gente a validar su identidad", agregó.Según explican desde la cartera de Desarrollo Social, los puntos presenciales de Validación Digital para seguir cobrando el Potenciar Trabajo funcionan en los CDRs (Centros de Referencia).Hay 56 locales de gestión que están ubicados en diferentes puntos del país y están integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales.Los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación cuentan con la instancia "validación fuera de plazo" que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y, hasta hoy, 55.625 personas ya hicieron el reclamo, un 36,02 % del total.