Cerúndolo y otros tres tenistas locales avanzaron a octavos de final del Argentina Open

Cerúndolo (30) crece en su juego y avanza en el Argentina Open, donde ya está en octavos de final / Foto: Alfredo Luna.

tras derrotar al alemán Yannick Hanfmann por 6-2, 4-6 y 7-5, en una jornada en la que ganaron otras tres raquetas nacionales y fue eliminado Sebastián Báez."Fran" Cerúndolo, ubicado en el puesto 30 del ránking mundial de la ATP, dos por encima de Diego Schwartzman (32),surgido de la clasificación, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club y bajo un calor por momentos agobiante.El mayor de los hermanos Cerúndoloquien en la noche del lunes último eliminó al bahiense Guido Pella (723) tras vencerlo por 6-4 y 7-5.El partido comenzó con el alemán demasiado frío pese a la altísima temperatura bajo la que se jugabasin necesidad de tirar demasiados "winners", solo buscando los puntos y poniendo incómodo a su rival.así se puso 4-1 y luego cerró por 6-2, por méritos propios y también porque el alemán cometía demasiados errores no forzados.El argentino, quien le había ganado a Hanfmann el año pasado en la "qualy" para ingresar al cuadro principal en Buenos Aires, esa vez por 7-6 (7-4) y 6-1,pero una serie de malas decisiones se lo impidieron.luego pasó al frente y se llevó el parcial por 6-4.y sirvió para ganarlo, pero Cerúndolo experimentó una gran reacción en ese momento y transformó lo que parecía derrota en victoria luego de llevarse el set por 7-5."Estaba jugando un partidazo durante el primer set y medio, me sentía bien, cómodo,El tiraba y acertaba y a mi no me salía nada, aunque nunca perdía la fe y sabía que eso podía revertirse", analizó "Fran" luego de su sufrida victoria.Cerúndolo se siente cómodo en Buenos Aires,ambas veces derrotado por el "Peque" Schwartzman.aunque también entiendo que ahora tengo mayor presión y también que existen más expectativas puestas en lo que haga", concluyó Cerúndolo.porteño tras imponerse sobre el boliviano Hugo Dellien (107) por 3-6, 6-2 y 6-2.Etcheverry, nacido en La Plata hace 23 años,bajo un calor sofocante en la cancha central del complejo ubicado en el barrio porteño de Palermo y jugará su próximo partido ante el español Roberto Carballes Baena.en el partido jugado al mismo tiempo pero en la cancha número 2.por 7-6 (9-7) y 6-3, luego de poco más de dos horas de juego.El argentino, de 23 años, ingresó al torneo luego de haber atravesado la clasificación y tras haber sorprendido a Galán, quien venció a Báez (36) por 3-6, 7-6 (7-5) y 6-3.y perdió un partido que tenía controlado, de hecho estaba set erriba y 5-3, y luego se puso 4-1 en ventaja en el tie break que finalmente perdió.con Lajovic, de 32 años.No obstante, la sorpresa de la jornada no fue la caída de Báez sino que sucedió en la cancha número 2 y en el "duelo" entre tenistas argentinos,quien venía de ser finalista el domingo último en el Córdoba Open.tras imponerse sobre Coria por 7-6 (7-5) y 7-5 luego de dos horas de juego.segundo cabeza de serie que ingresará al torneo directamente en los octavos de final al igual que Alcaraz (2), el italiano Lorenzo Musetti (20) y el "Peque" Schwartzman (32).contempló cinco victorias argentinas y ahora son siete los que se instalaron en octavos de final, una marca importante para la actualidad del tenis argentino.