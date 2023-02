Lula relanzó su programa de viviendas y Bolsonaro anunció que regresará en marzo

Foto: AFP

Bolsonaro dijo que regresará en marzo a Brasil para liderar a la derecha

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro anunció este martes que en marzo regresará a Brasil para liderar la oposición de la derecha contra el gobierno del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, luego de haber abandonado el país con destino a Orlando, Estados Unidos, el 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato.



Bolsonaro dio declaraciones al diario financiero estadounidense The Wall Street Journal, que lo entrevistó en Orlando.



"No estoy muerto", sostuvo y volvió a poner dudas sobre el proceso electoral que perdió ante Lula en octubre.



"No estoy diciendo que hubo fraude pero sí que el proceso electoral fue sesgado", sostuvo Bolsonaro, cuyos seguidores asaltaron los edificios de los tres poderes el 8 de enero pasado para intentar un golpe de estado que desalojara del poder a Lula por creer que la elección estuvo manipulada.



Bolsonaro lanzó ironías sobre el asalto por el cual fueron detenidas más de 900 personas de la ultraderecha.



"¿Golpe? ¿De qué golpe me hablan? ¿Dónde estaba el comandante, las tropas, las bombas?", minimizó.



Bolsonaro debe enfrentar en primera instancia judicial al menos cuatro procesos mientras está siendo investigado por su vinculación con el asalto del 8 de enero por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la "rueda gigante" de la recuperacíon económica con inclusión social comenzó este martes en Santo Amaro, en el interior del estado Bahía, con la entrega de 600 viviendas., dijo el mandatario en un discurso., agregó.Lula eligió la región del Recóncavo Bahiano para poner en marcha el plan de viviendas que había sido modificado por el entonces presidente Jair Bolsonaro, dejando fuera de él a las personas que cobraban menos de 500 dólares mensuales., que dijo que Bolsonaro el 1 de enero pasado no tuvo "coraje" de mirarlo de frente y pasarle la banda presidencial y prefirió irse a Estados Unidos.En otros eventos paralelos en otros estados fueron entregadas 2.400 casas cuya construcción había sido frenada en 2016, tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.En Santo Amaro, las obras estaban paralizadas en un 96% desde la caída de Rousseff y fueron terminadas en los últimos 30 días.Según informó la Jefatura de Gabinete, a partir de este año se pondrá en marcha la construcción de dos millones de viviendas para familias de bajos ingresos con financiamiento subsidiado hasta un 80%.Además, Lula pretende lanzar nuevamente el programa social para abastecer de agua y cisternas en el noreste, la región más seca y pobre del país, y para marzo está previsto que se reinicie el pago del plan Bolsa Familia con 600 reales (120 dólares) más 150 (30 dólares) por hijo.