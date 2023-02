Sentimientos, preguntas indiscretas y muertes misteriosas en los teatros de Buenos Aires

"Plantas de interior"

Amores inesperados en un pequeño departamento

La historia y la realidad argentina según Vicente Muleiro

El debut de Paloma Contreras como autora y directora

Una comedia política, en la sala Área 623

“Plantas de interior” es una obra que habla de los pequeños cambios en la vida de las personas, que solo son perceptibles con el paso del tiempo, y del amor que está presente entre ellas, aunque a veces, no lo demuestren lo suficiente, en Timbre 4, Boedo 640, barrio de Almagro, los viernes a las 23.15.Seis personajes peculiares agrupados en un pequeño departamento de microcentro establecen imperceptibles lazos de amor en pequeños gestos cotidianos. A lo largo de un año, algunos de ellos crecen en forma desmedida, otros permanecen inmutables, y otros se dejan marchitar.Dirige Ayelén Del Valle sobre dramaturgia de Sol Rodríguez Seoane, con actuaciones de Martín Lerner, Cristina Parpaglione, Agustín Friedt, Julia Ferreiro, Facundo Tablar y Jazmín Casaux; música de Ximena Antonio y Nicolás Ehrenhaus; escenografía de Ayelén Del Valle realizada por Jesús Méndez; vestuario de Jazmín Casaux; iluminación de Rocío Busca y asistencia de dirección de Luciana Sapia.La cooperativa de gestión y producción artística El Descubridor presenta “Milonga sin variaciones”, de Vicente Muleiro, que enfoca la realidad argentina desde el fusilamiento de Manuel Dorrego hasta “la casa está en orden” y desde Pavón hasta las urnas con virus letales, y se ofrece en El Tinglado, Mario Bravo 948, barrio de Almagro, los sábados a las 22.15.¿Hasta cuándo bailaremos esta milonga que siempre se va de pista para el mismo lado?, se preguntan los personajes.Actúan Carlos March y Carlos Vignola; con voces en off de Gugue Barach, Belén Conte, Caro Casal y Santiago Garrocho; diseño de espacio escénico y luces de Héctor Calmet y Manuel Callau; vestuario de Claudia Curetti; luces de Manuel Mazza; medios audiovisuales de Marcelo Bellagamba; grabación, edición y mezcla de Javier Monteverde-Cezanne; producciones y efectos sonoros de Julián Pelliza; video de Niko Domínguez y Estudio La Cebra Azul-Casa Estudio (Madrid); asistencia de producción de Checha Amorosi; técnica de Gustavo Pando y dirección de Laura Corrales.Paloma Contreras debuta como dramaturga y directora con “Wellness, un centro de estética”, donde despliega todo el misterio del thriller potenciado por el ritmo de la comedia, y se podrá ver desde el 11 de marzo los sábados a las 20 en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, barrio de Almagro.Un diluvio azota la ciudad de Buenos Aires, una recepcionista desaparece misteriosamente y el negocio de estética estará en el ojo de la tormenta, tornándose finalmente en el escenario de una muerte. El encierro llevará a cuatro mujeres a desenmascararse y a enfrentarse con un mundo que naufraga a la deriva, tan vacío como exigente, en el que apenas parece haber lugar para el amor.El elenco estará integrado por Victoria Baldomir, Cande Molfese, Malena Villa y Pilar Viñes; con voces en off de Pilar Gamboa y Rafael Spregelburd; escenografía y vestuario de Lara Sol Gaudini; iluminación de Claudio del Bianco; sonido de Baltazar Oliver y Zeki Fernández; maquillaje y efectos de Ana “Chispi” Leiva; realización de escenografía de Sergio Muños; producción de Mónica J. Paixao; asistencia de producción de Maxi Gallo y de dirección de Esteban De Sandi.La comedia política “¿Quién es Dostoievski?”, de Rocío Carrillo, con dirección de Leo Bartolotta, ganadora del premio municipal de dramaturgia Bienio 2016/2017, se verá en el teatro Área 623, Pasco 623, barrio de Balvanera, los viernes a las 22 desde el 10 de marzo.Una mujer y sus hijos velando al padre de la familia cuando una protesta gremial decide tomar el edificio de la sala velatoria, impidiéndoles la salida. La viuda conoce al líder de la protesta y encuentra en él respuestas que nadie nunca quiso darle. Logra despejar muchas dudas pero una queda pendiente: ¿Quién es Dostoievski?Actúan Lili Bucay, Rocío Carrillo, Juan Cereghini y Sebastián Femenía; con escenografía y vestuario de Alejandro Mateo; iluminación de Soledad Ianni; producción de Cristina Sisca y asistencia de dirección de Flor Rubinsky.