Bandido: "El destino me puso en el momento justo y me dio el pie cuando tenía que ser"

Bandido: “Pienso que antes que reggaetonero soy más rapero".

Bandido-Pepper "Mentirosa" VER VIDEO

"Yo siempre tuve a la música y el trabajo en la misma balanza, al cincuenta por ciento cada una", asegura el cantante.

El cantante y compositor urbano, conocido artísticamente como, señaló que "el destino" supo ubicarlo en "el momento justo" y "darle el pie cuando tenía que ser" para que lograra vivir de la música, al conversar con Télam sobre su recorrido como uno de los abanderados del perreo nacional que tiene el Oeste bonarense.El artista abrió el 2023 con la promesa de "sacar mucha más música que en el anterior" y con novedades desde las plataformas:-el último invitado de DJ Tao en la Turreo Sessions que salió en diciembre-, una colaboración que le debe su crédito a DJ Román que terminó por conectar a los dos artistas., apuntó, el artista que desde su base fijada en González Catán construye el destino de su carrera de manera independiente y secundado por familiares y amigos.En esa misma residencia está montado el estudio de grabación donde suele “dejarse llevar por el beat” para componer, ya sea haciendo freestyle o escribiendo sus versos:, añadió el cantante, quien en los últimos días también estrenójunto a, señaló sobre sus referentes y sobre un cambio de paradigma que, según su mirada, se debe al avance de la tecnología y la globalización musical que imponen las plataformas.Cuando apenas era un niño de 12 años, Bandido descargaba canciones sueltas que no siempre eran las que estaba buscando:Sumergido en los ritmos tropicales de la escena argentina, tuvo que sortear miradas condenatorias para transitar sin culpa la cultura del rap:Paradójicamente, su nombre quedaría fijado al lado de algunas figuras de aquella escena como Duki y Tiago PZK, a quienes bautizó en sus primeras incursiones en el reggaetón cuando los recibió para el remix de “No Me Conocen” con la que hoy tiene más de 170 millones de reproducciones contando solamente los números de Spotify., contó.Los tres artistas terminaron potenciando el alcance que había tenido la original, que había sido festejada con asado y en familia como un buen augurio para su carrera:, añadió.-Lo conocí por Lea In The Mix, que fue el productor de “Turromántico” y de “No Me Conocen”. Me llevó para ahí porque había un proyecto para hacer unos remixes en vivo que iban a sonar en los bares. Todavía no había empezado con los “Previa Cachengue”, pero yo me mandé como siempre que veía un hueco; él estaba con muchos proyectos y a mí me sirvió muchísimo. No tengo nada para quejarme sobre mi experiencia con Fer Palacios porque me ayudó bastante. Es más, en algún momento me hizo escribirle algunas canciones para darme una mano, pero quedaron ahí. Pienso que me dijo ‘no te voy a dar la plata de onda, ganátela’ pero siempre me ayudó, me trató de diez y me sirvió muchísimo porque conocí amigos que tengo hasta el día de hoy. La verdad, es un visionario el chabón.-Yo siempre tuve a la música y el trabajo en la misma balanza, al cincuenta por ciento cada una. La música es un vaivén que no tiene horarios fijos y a veces me pasaba que me invitaban a grabar a las dos o tres de la mañana. Por ahí estaban rapeando y a las seis de la mañana ya tenían una canción, pero como yo tenía que trabajar (compartiendo el oficio de carnicero junto a su papá) me tenía que limitar en esas cosas. Fue en cuarentena que empecé a replantearme un montón las oportunidades que había desaprovechado, pero entendí que el destino me las había puesto en el momento justo para que acumulara experiencia y me queden en el pie cuando tenía que ser. Pensaba mucho, tampoco tenía una herramienta para grabarme, entonces me puse a componer y componer. ´No me conocen´ salió de ese tiempo en cuarentena, mientras también hacía canciones para Fer Palacios. Siempre me las rebusqué por todos lados y el que busca, encuentra. El sol está ahí y no va a venir a encontrarte a vos, lo tenés que ir a buscar.-Obvio, es que el resultado pueden ser tres minutos de una canción. La gente se lleva eso, pero detrás de eso hay días, meses y años. En su momento me esforcé mucho para hacer los videos. La ropa con la que salgo en el primer video de “No Me Conocen” es ropa de mi papá: los zapatos y el pantalón del trabajo. La gorra me la prestó un amigo. Fue todo a pulmón: me acuerdo de haber ganado una plata por haber escrito unas canciones, de ir al shopping de San Justo con mi novia a comprarme ropa, pensando ‘esta Navidad somos nosotros’, como se dice en los barrios. Fui, me probé la ropa y cuando me miré al espejo me imaginaba cantando en un video, entonces le dije que nos fuéramos, porque ‘esa plata la iba a poner en un video’. A los dos o tres días estábamos filmando el video de aquella canción. Son esas locuras que me hacen pensar ‘¿y si no lo hacía? ¿qué hubiera pasado?’.-Estoy terminando los últimos detalles de “Turromántico 2” que va a tener colaboraciones con artistas nacionales y muchos de afuera también. Se vienen muchas más canciones que el año pasado y que otros años con las que espero seguir representando mi esencia de reggaetón del ‘west’. Pero lo primordial es ser más feliz que el año pasado junto a mi familia. No hay nada mejor.