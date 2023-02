Nuevo cruce sobre el uso de pistolas Taser

El crimen de la policía porteña Maribel Nélida Salazar volvió a poner en escena la utilización de las pistolas Taser

Le quitan el arma, le disparan y matan a una mujer policía en la estación Retiro del subte Chttps://t.co/Q9mhAXjVrQ pic.twitter.com/1c4GGg4dMW — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 14, 2023

A los que carroñean con la joven agente de la Policía que falleció asesinada,induciendo un debate sobre las #taser , sepan que el supuesto "debate" entre Nación y Ciudad es entre 60 y 150 de ellas . Hay 30.000 agentes @gcba . Decir que tendría una es mentir en cualquier caso. — Gabriel Fuks (@GafiFuks) February 14, 2023

Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas. Mucha fuerza a la familia de Maribel. Estamos a su entera disposición. — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) February 14, 2023

Referentes de Juntos por el Cambio procuraron reabrir el debate sobre el uso de las pistolas Taser pocas horas después del asesinato de una policía en Retiro , mientras el Frente de Todos acusó a la oposición de impulsar un "punitivismo demagógico" que instala una discusión "ficticia y mentirosa".El asesinato de una oficial de la Policía de la Ciudad a manos de un hombre que le quitó su arma reglamentaria y le disparó dos balazos en la estación Retiro de la línea C de Subte reavivó este martes la discusión en torno a las, un arma con la que -para referentes de la oposición- se hubiera "evitado" el hecho pero que para sectores del oficialismo representa un "El crimen de la policía porteñavolvió a poner en escena la utilización de las 60 pistolas Taser que el gobierno decompró en mayo de 2021 pero que no fueron aprobadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos."¿Quieren debatir las Taser? Debatámoslas seriamente, en el marco de una política de Estado", indicó la legisladora porteña del Frente de Todos (FdT), para quien es "muy desagradable" tener que discutir esta nueva herramienta disuasiva "sólo" cuando ocurre una tragedia, provocando que "las discusiones se den mal"., se quejó Neira en diálogo con Somos Radio, y agregó que también existen otras armas no letales como el gas pimienta, que "podrían tener" los efectivos policiales "que andan en la calle".Las pistolas Taser, que provocan una, son definidas por el Comité contra la Tortura de la ONU como provocadoras de "un dolor intenso" y constituyen "una forma de tortura y en algunos casos puede causar la muerte".El exsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad,, dijo en declaraciones a Télam que "es una hipocresía absoluta.".Para el actual embajador argentino en Ecuador "la discusión" en torno a estas armas luego del asesinato de una policía representa un "punitivismo demagógico" con el que "se instala un debate ficticio y mentiroso"."En ningún lugar del mundo todos los policías usan Taser. La capacidad de uso sería 1 cada 1.000 efectivos. Por lo tanto, no hay ninguna ecuación matemática para pensar que esa policía iba a tener una pistola de esas", agregó.Pese a que un informe de(AI) indicó que, el ministro de Seguridad porteño en licencia, Marcelo D'Alessandro, consideró que estas armas son una "herramienta clave para cuidar a la gente"."El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser.", tuiteó D'Alessandro, ministro que pidió licencia tras la filtración de chats con Silvio Robles , secretario del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.También se sumaron a D'Alessandro y pidieron en redes sociales el uso de estas pistolas el diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, y el secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff."Con una Taser pudo haberlo reducido, pero este modelo anti-policía nos sigue costando vidas", indicó López Murphy, mientras Wolff pidió que "la burocracia gubernamental apruebe urgente" la entrada de estas armas.Para Fuks, Wolff es "un caradura y un carroñero" que quiere "reemplazar" a D'Alessandro en su puesto como ministro de Seguridad porteño y dijo que por eso "hace declaraciones de un tema que no conoce".En esa línea también se expresó el legislador porteño del FdT, Juan Manuel Valdés, quien consideró como "lamentables" los dichos de D'Alessandro."Debería llamarse a silencio o hacer lo que debió hacer el primer día, que es renunciar y dejar que la ciudad vuelva a tener un ministro de Seguridad para que alguien cuide a los efectivos de la Policía de la Ciudad y para hacerse cargo cuando hay un hecho de estas características", dijo Valdés a Télam.El diputado criticó la gestión del área de Seguridad de la ciudad -que recientemente fue presentada por Larreta como "la más segura de Latinoamérica"- e hizo mención a que la semana pasada una niña de 4 años murió de un disparo en el pecho al quedar en medio de un tiroteo en el barrio porteño de Bajo Flores."Es lamentable que el ministro esté jugando a la política en lugar de dar un paso al costado y que asuma alguien con un verdadero compromiso con la fuerza y con la seguridad de los porteños", apuntó.