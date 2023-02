Afirman que la malnutrición afecta a más del 50% de niños de barrios populares

La investigación indicó que la malnutrición afecta al 54,6% de los barrios populares de la Ciudad; mientras que el índice aumenta al 61% entre los de seis y 0 años

y evidenció que gran parte de las familias disminuyó el consumo de alimentos durante el último año, entre ellos la carne, frutas y lácteos, según reveló un informe de la Universidad Popular Barrios de Pie.El estudio será presentado oficialmente este miércoles a las 18 en la Legislatura porteña, en una actividad convocada por la diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social,El relevamiento se realizó en diez barrios populares porteños -Barracas, Bajo Flores, Cildañez, Fraga, Villa Soldati, Villa Lugano, Ciudad Oculta, Pirelli, Retiro y Piedra Buena-, entre agosto y septiembre de 2022, sobre 179 familias y 1752 chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires que concurrieron a distintos espacios comunitarios.Respecto a la situación nutricional de niñeces y adolescencias,, es decir a una de cada dos niños, niñas y adolescentes de los barrios populares de la Ciudad; mientras queAl respecto, la legisladora remarcó que "el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aprobó un presupuesto para el 2023 de 2 billones de pesos pero con fuertes recortes en materia de asistencia alimentaria, ajustando por quienes más necesitan del acompañamiento del Estado"., manifestó Velasco.Según adelantó, el informe reveló que nueve de cada 10 familias "temen en poco tiempo no poder alimentarse por falta de recursos"; en tanto que "un 58% dijo que tuvo que achicar las porciones de lxs adultxs, el 45% tuvo que hacerlo también con sus niñeces".También indicó que el 12% de las familias come carnes o huevo una vez al día y una de cada cinco sólo consume carnes con alto contenido graso y bajo en proteínas., mientras que el 20,1% las come una vez a la semana o menos; respecto a las frutas, es diario en el 21,2% de los casos, mientras que el 12,8% las consume una menos veces a la semana; y lácteos, sólo el 20,6%.Consultadas sobre variaciones en el consumo de estos alimentos durante el último año, el 60,9% de las familias respondió haber tenido que disminuir el de carne; el 51,4% el de frutas; el 48,6% la ingesta de frutas y el 51,4%, los lácteos.Por eso desde las organizaciones sociales nos pusimos al hombro esta tarea a fin de contar con información confiable para interpelar y poner en discusión estrategias en articulación con el Estado que nos permitan revertir la situación", destacó Velasco.