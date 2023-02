Recordaron a Lucía en su cumpleaños con un festival, mientras continuó el juicio a los acusados

Homenaje Lucia Perez: familiares amigos frente a los tribunales Mar del Plata .//Foto Izquierdo Diego

Familiares y amigos recordaron este martes a Lucía Pérez con un festival frente a los tribunales de la ciudad de Mar del Plata, en el día en que hubiera cumplido 23 años, mientras se desarrollaba una nueva audiencia del segundo juicio a los dos acusados de haber abusado sexualmente de ella y haberla asesinado en 2016."Es un día especial, con muchos amigos y gente querida que vino a recordar a Lucía y que me llenó de cuadritos y dibujos de ella, y es un día para reforzar el pedido de justicia por lo que le hicieron", expresó a Télamquien agradeció el acompañamiento de distintos artistas locales y organizaciones que respaldan lay que se sumaron desde temprano alpara recordarla.En el sexto piso de los tribunales, en tanto, se desarrolló ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 laque se les sigue a Matías Farías (29) y a Juan Pablo Offidani (47), imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio".La audiencia contó la declaración de dos testigos propuestas por la acusación y fue interrumpida hasta mañana cuando restaba un testimonio, luego de que el defensor de uno de los imputados explicara que no podía continuar con el ruido que llegaba desde la calle por el acto, debido a una discapacidad auditiva propia.ante los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz fue Celeste Tiseira,quien dijo que junto a su marido sospechaban que en la vivienda de la calle Racedo al 4800, en la que vivía Farías, se vendía droga.Señaló que vio llegar a Offidani en su camioneta en el mediodía del 8 de octubre de 2016, día de la muerte de Lucía, y que lo reconoció como el mismo sujeto que tres días antes le había dado presuntamente cocaína a otros dos hombres en la vereda del mismo inmueble.Tiseira dijo que Lucía fue sacada de la casa por Farías, quien la llevaba cabeza abajo sobre su hombro, y que tras depositarla en la caja del mismo vehículo, el joven le palmeaba la cara mientras la llamaba por su nombre, pero la menor "no reaccionaba".Aseguró además conmovida que pensó en denunciar lo que había visto, pero que no confiaba en la policía de la zona, porque solía ver patrulleros cerca de esa casa y de otras en las que sospechaban que se vendía droga en el barrio.fue, desde la cual la menor fue trasladada sin vida a la sala de salud del barrio Serena.La mujer dijo que conocía a Offidani "desde chicos", y que a partir de una referencia suya había aceptado alquilarle el lugar al joven pocos días antes.Aseguró que tras la muerte de Lucía, Farías estaba "afligido" y "muy angustiado" y que él le explicó al día siguiente que había estado con la víctima, que ella "había estado consumiendo cocaína" y que luego de mantener relaciones la adolescente "se empezó a descomponer".De acuerdo a la testigo, el principal acusado le contó que había llamado a Offidani para que fuera a ayudarlo, y que la llevaron a la sala de primeros auxilios: "No sé si falleció ahí, o si falleció en el trayecto o si ya la sacaron sin vida. Creo que él me dijo que la sacaron viva, la cargaron en la camioneta y la llevaron a la sala".Las declaraciones testimoniales continuarán mañana desde las 8.30, y está previsto que en la audiencia se precise además el día y la hora en la que se concretará un reconocimiento judicial en la vivienda de la calle Racedo al 4800, medida solicitada por el fiscal Leandro Arévalo y respaldada por las abogadas de la familia de Lucía, Verónica Heredia y Florencia Piermarini.Este segundo juicio se desarrolla sin la, quienes solo siguieron la apertura desde el debate oral desde sus lugares de detención.está acusado en calidad de, mientras queestá imputado comoaunque la acusación particular consideró que el grado deTanto lade Farías, a cargo de María Laura Solari, como los abogados particulares de Offidani, César Sivo y Romina Merino, adelantaron por su parte queDe acuerdo con la instrucción del caso, Lucía había conocido a los acusados un día antes de su muerte, cuando se acercaron a la Escuela Media 3 local a venderle un cigarrillo de marihuana.Durante el primer juicio, en noviembre de 2018 ante el TOC 1,por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, peroAmbos fueron, pero la sala IV del Tribunal de Casación revocó esas absoluciones en agosto de 2020,y ordenó la realización de uno nuevo, resolución que fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial.