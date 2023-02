Convenio entre Seguridad y la PFA para avanzar en la lucha contra el grooming

Firman dos convenios para fortalecer las estrategias de prevención y concientización del Grooming VER VIDEO

Aumento exponencial de la incidencia

El ministro de Seguridad de la Nación,, y lafirmaron este martes convenios con la organizaciónpara que el país comience "a transitar un camino de liderazgo en América latina" en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en internet, un delito que aumentó casi un 200% en pandemia y de no atenderse podría en 2030 ser equiparable al de narcotráfico, advirtió el fundador de la ONG,"La Argentina a partir de hoy comienza a transitar un camino de liderazgo en América latina a través de la incorporación de esta línea de reporte, un hito importantísimo en el marco de la l(NNyA) en el ecosistema de internet", sostuvo a Télam Navarro, presidente de Grooming Argentina.Este martes por la mañana en la sede de la Policía Federal Argentina, ubicada en Cavia 3302, la ONG firmó un convenio interinstitucional con el Ministerio de Seguridad de la Nación y un "Protocolo Operativo" con la Policía Federal, en el marco de un trabajo articulado con la ONG internacional In Hope, la cual coordina distintas líneas de alerta sobre abusos de NNyA a nivel global.El objetivo de las firmas es "cooperar en la lucha contra los abusos de niños, niñas y adolescentes en el mundo digital y", se informó oficialmente."Hace muchos años, antes que que yo me hiciera cargo la primera vez de las Fuerzas de Seguridad, la Policía Federal trabajaba con lo que nosotros llamábamos la búsqueda de los responsables de 'pornografía infantil'", recordó el ministro, en diálogo con Télam, y advirtió que se trata de "un título errado porque los chicos no son actores" de este delito.A medida que pasó el tiempo se encontraron "alternativas" para atender este delito, compartió el ministro."La primera fue encontrarnos con Grooming Argentina, que empieza a trabajar con una vocación de sumarse a las Fuerzas Federales con persecución penal y también en la relación internacional con quienes trabajan de la misma manera porque no siempre la utilización de los elementos salen de Argentina, sino que pueden venir de otros países", explicó el titular de la cartera de seguridad.En la Argentina, a 1 de cada 4 NNyA les solicitan material en contexto de desnudez, alertó un informe realizado por el Equipo de Investigación Forense de Grooming Argentina, publicado en noviembre pasado.Para atender este delito,y de forma gratuita, llamada "Gapp", la cual a partir de los convenios firmados este martes será también utilizada por los organismos nacionales."Con esta aplicación, cualquier ciudadano, ya sean niños, niñas o adolescentes, cualquier familia a lo largo y ancho del país que no tenga acceso a una comisaría o a las comisarías expertas contra está temática, puede acceder a una línea de denuncias online", indicó a Télam el comisario general y superintendente de Investigaciones Federales, Carlos Alejandro Ñamandú, presente en la firma de convenios.Y explicó queDurante la pandemia por Covid-19, la incidencia del grooming en la Argentina se, informó Navarro."Entendemos que si no le ponemos un freno va camino a consagrarse de cara al 2030 a los mismos niveles del narcotráfico en términos de volumen a nivel global. Estamos viendo verdaderamente una pandemia oculta de la cual no se habla", sostuvo el presidente de Grooming Argentina.En este sentido planteó como desafío el "generar conciencia en la sociedad en términos de impacto y severidad" ya que se trata "ni más ni menos que de las nuevas modalidades del abuso sexual" y advirtió que muchas veces "el mundo adulto tiene una visión sesgada de internet" al creer que es "un espacio inocuo".Otro de los datos que arrojó el informe de la ONG es que 1 de cada 3 NNyA en la Argentina desconoce qué es el delito del grooming, al cual la organización define como "el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, consistente en acciones desplegadas generalmente por personas adultas, de cara a establecer contacto con fines sexuales" o también "abuso sexual sin contacto físico"."No tienen las herramientas de cómo cuidarse porque no hay educación digital en la Argentina", indicó Navarro y explicó que por esa razón desde la ONG que lidera buscan que "los Estados incorporen políticas públicas tendientes al reconocimiento de la educación digital"."Tenemos un enemigo en común que es la pedofilia y decidimos aunar esfuerzos entre el Estado, las fuerzas de seguridad, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y la industria (Meta, TikTok, Twitter, Google) para de manera conjunta generar una red mucho más grande que la red de la pedofilia", concluyó.Aquellas personas que deseen asesoramiento o denunciar casos de grooming pueden hacerlo a través de la línea 137, por WhatsApp al 11-3133-1000, de forma física en fiscalías, comisarías o en la ciudad de Buenos Aires en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), ubicada en Sarmiento 663, cuyo teléfono es (5411) 5071-0040.