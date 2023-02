Estiman que las exportaciones de granos caerán US$ 9.975 millones por la sequía

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó exportaciones por US$ 33.388 millones, cifra 23% menor a la de la campaña anterior.

📢La @Bolsadecereales realizó una charla informativa🧑‍💼en la que se analizó el avance de la campaña 2022/23 y los efectos esperados de la #sequía que afecta a nuestro país.



Conocé los datos más destacados durante el encuentro 🧵👇 pic.twitter.com/bLvWs0zJRr — Bolsa de Cereales ETyM (@BolsadeC_ETyM) February 14, 2023

La caída en las exportaciones de granos y derivados de la presente campaña alcanzaría los US$ 9.975 millones respecto al ciclo pasado como consecuencia del efecto de la sequía, de mantenerse las estimaciones de producción de soja, maíz y girasol actuales, indicó este martes la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).Con una producción estimada de 38 millones de toneladas de soja, 44,5 millones de maíz y 3,9 millones de girasol, la entidad bursátil proyectó exportaciones por US$ 33.388 millones, cifra 23% menor a la de la campaña anterior.Asimismo, el aporte a la economía que realizarían estas tres cadenas caería 23% (US$ 12.245 millones) hasta los US$ 40.915 millones y lDurante la jornada organizada por la entidad en la que se presentaron estas nuevas previsiones, el economista jefe de la BCBA detalló que "los efectos sobre laproyecta una caída en lacon relación a la campaña pasada, lo que implica US$ 3.000 millones menos, y una caída de 36% en aporte al producto bruto"., puntualizó el especialista, se espera unaa US$ 2.160 millones, mientras que en soja los despachos tendrían una merma de US$ 4.500 millones.No obstante, señaló que el impacto "podría ser aún mayor si no se normalizan las precipitaciones en lo que resta de la campaña y se vuelve real el riesgo de tener heladas tempranas, dados los retrasos que ha tenido el avance de la siembra".En este sentido, el economista planteó dosaún para lo que resta del ciclo productivo, en el cual una profundización de la sequía en lo que resta de la campaña representaría una caída en las exportaciones de US$ 14.000 millones y, de sumarse a este panorama las heladas tempranas, la merma en los despachos podrían extenderse hasta US$ 18.300 millones.