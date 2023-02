El puerto de Posadas volvió a estar operativo después de 45 años sin actividad comercial

Foto: Prensa

"Queremos tratar de acaparar la mayor cantidad posible; estamos enfocados en generar esta confianza en los exportadores para que se vuelquen a la vía navegable como medio de transporte". Ricardo Enrique Babiak

Foto: Prensa

Foto: Prensa

Buenas expectativas para la economía provincial

Con insignia misionera, arribaron las primeras barcazas y quedó operativo el Puerto de Posadas



El remolcador “Carolina” y las barcazas, Touax Camila y Touax Lucila, llegaron y la operatividad del Puerto de Posadas es un hecho. pic.twitter.com/fDe5JP1CrJ — Ministerio de Industria Misiones (@IndustriaMnes) February 14, 2023

Foto: Prensa

El puerto de Posadas, Misiones, volvió a operar después de 45 años sin actividad comercial al recibir a las primeras barcazas con 40 contenedores que trasladarán materias primas de exportación.El Ministerio de Industria de Misiones informó que "el remolcador Carolina y las barcazas Touax Camila y Touax Lucila -que, en principio, transportarán pasta celulosa y té- llegaron y la operatividad del Puerto de Posadas es un hecho".k, explicó a Télam que "la actividad portuaria en la provincia se perdió hace muchos años; hace más de 40 años que Misiones no tiene actividad portuaria, más allá de los cambios de tipo de logísticas"."Tuvimos que reinaugurar toda la actividad, la provincia no contaba con operadores, con estibadores, entonces es volver a nacer en este rubro; la provincia hizo una apuesta en poner en funcionamiento y nos tocó a nosotros comenzar a generar esto", añadió el funcionario.También detalló queque salieron la semana pasada desde el puerto de Rosario y llegaron el lunes a Posadas con 40 contenedores."Hoy las empresas empezaron a tomar los containers vacíos en el puerto de Posadas y tienen 5 días para volver a depositarlos y de ahí nuevamente llevaremos a Rosario desde donde se trasladaran nuevamente a Montevideo que luego saldrán de exportaciones al mundo", acotó.En cuanto a la materia prima que se transportará en esta primera etapa, Babiak precisó que son "forestales, té y yerba mate, eso serían los primeros que estamos trabajando porque son quienes son las que consolidan en sus propias plantas".En cuanto a las expectativas, remarcó que se tiene "un horizonte muy grande porque hay mucha carga provincial que sale vía contenedores y queremos tratar de acaparar la mayor cantidad posible; estamos enfocados en generar esta confianza en los exportadores para que se vuelquen a la vía navegable como medio de transporte".Babiak comentó que "hay un horizonte inmenso de posibilidades de desarrollos de negocios, están los chips de madera, madera en tronco que son otro tipo de negocios que no son vía contenedor digamos; destacamos que las grandes ciudades se construyeron a raíz de la actividad de los puertos".Y, señaló que en un futuroEl presidente de la Cámara de Representantes de la provincia y exgobernador Carlos Rovira también celebró la reactivación con un mensaje en las redes sociales en el que señalóFuentes del Ministerio de Industria añadieron que "los contenedores contribuirán al desarrollo de la producción y economía misionera, ya que gracias al Puerto, mucha de la mercadería de las empresas radicadas en la provincia podrán hacer parte de su recorrido por vía fluvial" y apuntaron que "además del impacto económico del transporte, el puerto tendrá un impacto ambiental, ya que cada barcaza puede cargar hasta 160 contenedores, lo que reducirá gran parte del desgaste de las rutas y las emisiones de gases".Industria prevé que en el futuro, "este tipo de barcazas puedan ser el vehículo para transportar gas a granel en grandes cantidades como hace medio siglo en Misiones", añadieron los voceros.