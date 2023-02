Paro en las cinco líneas del subte tras el asesinato de la mujer policía

Foto: Lara Sartor.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realiza desde las 17 un paro en las cinco líneas del subte, tras el "episodio violento" ocurrido en la Línea C de subterráneos, donde fue asesinada una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y un trabajador resultó herido La medida de fuerza, reportó el gremio en un comunicado, se hará "por tiempo indeterminado, hasta tanto la empresa Emova" y "el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometan a fortalecer el esquema de seguridad y se disponga una mayor presencia de efectivos policiales"., advirtió el gremio en el texto firmado por el Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor.La medida de fuerza se anunció a raíz de que una oficial de la Policía de la Ciudad fue asesinada hoy de dos balazos por un hombre que le quitó su arma reglamentaria luego de un altercado con personal del subterráneo y efectuó una serie de disparos en la estación Retiro de la línea C, tras lo cual terminó detenido, informaron fuentes policiales.El hecho, en el que también resultó herido un trabajador de subterráneos que permanece internado, ocurrió pasadas las 11 en la estación cabecera de la línea C de subte.Al respecto, la empresa concesionaria de Subtes de la Ciudad de Buenos Aires, Emova, lamentó el fallecimiento de la oficial de la Policía de la Ciudad e indicó que fueron "activados los protocolos" de seguridad para atender a la efectivo y al trabajador que fueron baleados."Activamos los protocolos de seguridad correspondientes para este tipo de eventos convocando a todas las fuerzas de seguridad y el SAME para una inmediata atención de los heridos", remarcó Emova en un comunicado.En esa línea, la empresa "lamentó" el fallecimiento de la oficial Maribel Salazar quien "se encontraba realizando sus habituales tareas" en la estación Retiro de la línea C cuando fue asesinada por un hombre que le arrebató su arma reglamentaria y le disparó dos balazos."El episodio tuvo lugar a las 11:04hs de la mañana de hoy, cuando el agresor, quien recibía asistencia por parte de nuestro personal, reacciona de forma violenta cuando el agente policial se acerca para ofrecer su ayuda", detalló Emova.En el hecho también resultó herido un trabajador del sector de Estaciones, que según la empresa "se encuentra en buenas condiciones de salud, con heridas leves y está siendo asistido en el Hospital Fernández", donde fue trasladado."Queremos destacar el accionar y colaboración de empleados y agentes externos por la asistencia brindada en el lugar a los usuarios que se vieron afectados por este incidente", añadió la empresa.