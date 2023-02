No hay "ningún indicio" de que los objetos voladores derribados fueran chinos o de espionaje

Un informe del Pentágono precisó que el objeto derribado el sábado en el espacio aéreo canadiense parecía ser un “pequeño globo metálico con una carga útil atada debajo”

Objetos voladores derribados

"Estados Unidos debería realizar una investigación muy exhaustiva y darle una explicación a China".(FW) Wang Wenbin

Uno de los objetos fue derribado en la región del Yukón / Foto: Googlemaps

Estados Unidos afirmó tenerhasta ahora de que los tres objetos voladores derribados en los últimos días fueran de origen chino o tuvieran funciones de espionaje, mientras China instó a Washington a hacer una "investigación exhaustiva" tras denunciar una serie de incursiones en su espacio aéreo de supuestos globos estadounidenses.Las relaciones entre el gigante asiático y EEUU se han crispado en las últimas semanas, luego de que el presidente estadounidense Joe Biden ordenara derribar el pasado 4 de febrero un objeto que el Pentágono calificó como un "globo espía chino".y acusó a Washington de sobreactuar, de uso innecesario de la fuerza armada.Tras este primer incidente se derribaron otros tres objetos en América del Norte, pero de momento el Gobierno estadounidense no logró identificar su proveniencia, algo sin precedentes en años.En el marco de esa polémica, la Casa Blanca aseguró que no hay indicios de que los tres objetos voladores derribados el viernes sobre Alaska,, en el noroeste de Canadá, y el domingo sobre el norteño lago Hurón "fueran chinos o espías".Las autoridades estadounidenses hasta ahora "no han visto ningún indicio ni nada que apunte específicamente a la idea de que estos tres objetos formaban parte del programa de globos espía de China o estaban involucrados en esfuerzos de recopilación de inteligencia externa", dijo a periodistas John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional."Podrían ser globos que simplemente estaban vinculados a entidades comerciales o de investigación y, por lo tanto, inofensivos", agregó el funcionario, quien, no obstante, insistió en que China está llevando adelante un "programa deliberado y bien financiado" con globos para espiar a EEUU y otros países.Unenviado a los legisladores precisó que, según informó la cadena CNN.No obstante, Kirby reconoció que aún no encontraron los restos de los artefactos y que "podría pasar un tiempo" antes de recuperarlos, tras evocar condiciones climáticas y geográficas "bastante duras".Sin dar pruebas, China volvió acusar este martes a Washington de haber enviado cerca de 10 dispositivos voladores a su territorio desde el año pasado., aseguró el vocero de la Cancillería, Wang Wenbin.Wang no entregó evidencias sobre las supuestas incursiones, pero dijo que comenzaron en mayo de 2022, pese a que anteriormente había informado que éstas debutaron en enero de ese año, reportó la agencia de noticias AFP., declaró a la cadena MSNBC.En tanto, desde Moscú, el Kremlin exhortó este martes a Washington a investigar la supuesta presencia de globos y otros objetos voladores no identificados en su espacio aéreo sin "culpar" a otros países.El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, exigió "precauciones" a la hora de tratar el tema, en un mensaje que extendió tanto al Gobierno de Biden como a la OTAN, ya que su secretario general, Jens Stoltenberg, apuntó hoy a Rusia al hablar de la creciente polémica.Stoltenberg afirmó que la detección de presuntos aparatos de vigilancia en Estados Unidos forma "parte de un patrón" por el que China y Rusia "aumentan sus actividades de inteligencia y vigilancia contra aliados de la OTAN".Para Peskov, este tipo de declaraciones confirman que la Alianza Atlántica es "hostil". Dicha organización, añadió, "se esfuerza cada día por dejar lo más claro posible su implicación en el conflicto de Ucrania", según consignó la agencia de noticias Interfax.