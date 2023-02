Cambio dolor por libertad: canciones y amores de telenovela

Amores de novela (y en la tele). Arte: Jazmín Guzmán.

"Una tarde.Un té frío.Una espera."es también la del personaje Clara Romero de Salazbau, protagonista de la telenovela, que finalmente será asesinada junto a su amor Juan Manuel Alinari, que es Arnaldo André, por el marido de Clara, que después de matar a la pareja, muere de un infarto. Porque a veces las historias de amor terminan muy mal."Soy un gorrión que no aprendió a volar,que vive tras de ti,que va a donde tú vas…"La voz desuena a la hora de la siesta cualquier día de la semana de 1983, es Laura, la protagonista de "Cara a cara",, el tema de apertura de la telenovela. Porque a veces el amor no es amor, sino una jaula."Atormentada por amor,mujer dolor,pudo más la fe…", que está dispuesta a vencer. Porque a veces el amor es una lucha."Tonta,pobre tonta,pura soñadora…"Canta, y desde la canción de apertura, parece estar avisándonos algo: ¿el amor romántico estupidiza?Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente, en todos los sentidos. Entre seres libres, es otra cosa ", reflexionaba en una entrevista, quien con su libro “Política Sexual” vino a revolucionarlo todo.El aparato normativo del amor ha tenido sustento en la literatura, en las canciones, en la cultura de masas, en todo aquello que va constituyendo la educación sentimental de las personas.Revisar críticamente nuestra educación sentimental, a través de la reproducción de estereotipos, de mandatos, y de un orden conservador que naturalizó la discriminación, los prejuicios, y la violencia de género.Pero también permite redescubrir, que, en formatos como la telenovela, o la canción romántica, pueden encontrarse algunas luces que se fueron encendiendo para iluminar un camino hacia otra realidad posible: la deSi hay un rostro y una voz que representan al mundo de la telenovela son, sin dudas, los de la actriz y cantantey un número similar de discos entre álbumes y singles editados; protagonista de éxitos memorables como la telenovela(1979), su primer papel estelar y una de las más vistas en el mundo, en más de 120 países, durante la década del 80.Verónica cantaba el tema principal y nos decía que por amor se llora: “Aprendí a llorar, aprendí a llorar / Pero no aprendí a olvidarte"; y que también por amor se deja de llorar: “Hoy te voy a entregar / Más que mi corazón / Por amor dejaré de llorar".Aquí,de las que también cantó los temas de apertura. Lo cierto es que esta actriz que encarnó el rostro del amor romántico, también dio otros guiños, en los tempranos años 80, sobre la deconstrucción de mandatos. Por ejemplo, en la difusión masiva de la canciónHemos visto asufrir en la pantalla desde niña y a lo largo de su vasta carrera televisiva, que también lo fue musical porque, como cantante, les puso su voz a las canciones de apertura de sus novelas.(1991), que marcó un hito en su carrera y en la historia de las telenovelas en la Argentina.Eso se dio a partir de la incorporación de varios elementos que la hicieron innovadora: su personaje no respondía al perfil de la típica protagonista de culebrón sufrida y sumisa (la propia actriz oportunamente expresó que no podía interpretar a una mujer que ya no la representaba ni a ella ni a su generación); y por primera vez en una telenovela para toda la familia,buscando echar luz sobre el desconocimiento y el prejuicio imperantes en tiempos del brutal término “peste rosa”, asesorados por el entonces presidente de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina), el recordado Carlos Jauregui.Con "Celeste" pudo aprenderse, para quienes estaban mal informados, quey que la información era la mejor vacuna contra el miedo. El personaje que atravesaba esta enfermedad se trataba de un prestigioso médico, que no reproducía los rasgos caricaturescos tan típicos en la televisión de aquellos años para poner en escena un personaje gay.“'Muñeca brava' mostraba a una chica empoderada que rompía el canon de su tiempo. Quizás por eso pegó tanto.En esa época no era nada común. En las novelas típicas las mujeres eran sumisas, las engañaban y parecía que no tenían otra cosa para pensar que en el amor y limpiar”. Así explicaba su protagonista, Natalia Oreiro, en una nota para Tiempo Argentino, el suceso de su novela en Rusia, a raíz del lanzamiento de un documental(2020), que retrata la relación de más de 20 años con ese país que comenzó, justamente, con la emisión de esta tira.El personaje de, rompía con los estereotipos de género con su aspecto “varonil” (que nos remite a personajes como el de, la telenovela de 1987 con Verónica Castro), y con sus actividades como la de jugar al fútbol, algo asociado a la esfera de lo masculino por aquel entonces. Se trataba de un personaje que no estaba dispuesto a acatar los mandatos sociales que se le imponían por ser mujer.Natalia cantó en el tema de apertura, un éxito que tiene más de 53 millones de visitas en su canal de YouTube y obtuvo el premio en la categoría Mejor canción de Telenovela en los premios Viva 2000 de Israel.Hubo muchas Marías en las telenovelas: María Elena Junco -Verónica Castro-, con su El derecho de nacer"; "María la del Barrio", "Simplemente María", "María de nadie"... Pero María Leone es quizás la heroína que la audiencia femenina merecía., es una operaria textil que se pone al frente de la lucha por sus derechos laborales y los de sus compañeros y compañeras, cuando la fábrica donde trabajan está a punto de quebrar.La historia de María Leone nos remite a la de otra María: la de la legendaria canción, tema de apertura de la novela, de Fernando Brant y Milton Nascimento.Según cuenta Milton, la canción está inspirada en, en un pueblo minero, cuidaba sola a los niños y vivía con mucha dificultad. A pesar de todo el esfuerzo que exigía la vida cotidiana, esta María hizo absolutamente todo para que sus tres hijos siguieran en la escuela.Para Milton Nascimento,y fue esta fuerza y motivó al dúo a componer el éxito que se convirtió en uno de los principales himnos de la campaña por los derechos de las mujeres en Brasil.Para el tema de apertura de "La Leona", es Miss Bolivia quien brinda su versión renovada y vital de la canción que resalta la historia de mujeres en lucha.Las canciones de telenovelas son parte de una memoria colectiva, que muchas veces trascendieron el ámbito de la televisión, y atravesaron a otras generaciones., y también por estos días, (el 17 de febrero en el Café Berlín) se puede disfrutar del espectáculopresentan un repertorio compuesto, en gran parte, por canciones de telenovelas.Tanto en el caso del EP de Miranda!, como en el show de Alina, vuelve a sonar aquella canción, que a fines de los 80, hablaba de una extraña dama, dispuesta a vencer.