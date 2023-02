Militantes juveniles acusan al partido de Milei de vender candidaturas por "sexo y dinero"

Javier Milei. / Foto: Maximiliano Luna

La venta de candidaturas en el espacio había sido denunciada hace semanas por el abogado liberal y exasesor del diputado Javier Milei Carlos Maslatón

Ni cargos, ni nada, la corrupción no se banca y punto, cuando creen que todo es por cargo y plata ahí te das cuenta de como es este frente no tienen convicción, ni valores. — Mila Zurbriggen (@Milazurbriggen) February 12, 2023

Pero no podemos dejar que ninguna persona con aires de Mesianismo siga jugando con nuestra ilusión , una persona que no escucha y que traiciono a su gente mas leal y que mas trabajo por plata y gente sucia. Si ese era el plan no hubiese puesto la vara alta, pero engañar eso no. — Mila Zurbriggen (@Milazurbriggen) February 12, 2023

La presidenta de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbrigger, quien era parte del armado de La Libertad Avanza, reavivó la interna libertaria tras denunciar que en el partido se intercambian "candidaturas por favores sexuales y dinero"."Esto viene pasando desde hace un tiempo, se posiciona a ciertas chicas rubias con poca ropa y no se valora a la militancia joven. Esto indignó a los referentes. Además,", sostuvo Zurbrigger en declaraciones a Télam.La venta de candidaturas en el espacio había sido denunciada hace semanas por el abogado liberal y exasesor del diputado Javier Milei Carlos Maslatón.El referente había acusado a Mileil de "desplazar" a la militancia para vender lugares en las listas al mejor postor.e indicó que los dichos de la presidenta de la agrupación se deben a "un problema de cargos y plata"., si tiene todo eso que vaya y lo pruebe en la justicia", indicó el economista durante una entrevista en LN+.Todo se inició el domingo pasado cuando la agrupación Generación Libertaria anunció, tras una asamblea nacional, su quiebre con el partido de Milei: "Hemos tomado la decisión de como jóvenes ser una agrupación independiente y apartidaria".El anuncio se produjo a través de la cuenta oficial de Twitter oficial del partido, desde la cual aseguraron que esta decisión se tomó por "la falta de participación política dentro del frente" y que "seguirán adelante con la tarea previa ala aparición del frente libertario"."Es hora de volver a las bases que se habían perdido con todo esto, volver a las bases y trabajar por las ideas de las libertad, porque sentimos que se desvirtuó un poco el objetivo", explicó Zurbrigger.La agrupación que conduce la joven tiene sedes en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones, La Rioja, La Pampa y San Luis. Además tiene asociaciones con otras agrupaciones de Neuquén, Chaco, Formosa y Entre Ríos.", a las cuales se les da acceso al espacio, mientras que se cierran las puertas a la juventud."No podemos dejar que ninguna persona con aires de mesianismo siga jugando con nuestra ilusión, una persona que no escucha y que traicionó a su gente más leal y que más trabajo por plata y gente sucia. Si ese era el plan no hubiese puesto la vara alta, pero engañar eso no", dijo la presidenta de Generación Libertaria en su cuenta personal de Twitter.En diálogo con Télam, Zurbrigger salió al cruce de la respuesta de Milei y aseguró que "es contradictorio porque el propio Javier dijo que las candidaturas todavía no se cerraban y faltaba mucho"., opinó la referente.En esta misma línea se expresó elDistintos referentes de la Libertad Avanza acusaron a la joven de 23 años de querer una candidatura a diputada nacional, para lo cual es necesario contar con 25 años, según establece la Constitución nacional."Es una vergüenza que diga eso y que haya bajado línea para que diga que quiero ser candidata a diputada. No es verdad, no tengo la edad, no puedo ni quiero serlo ahora ni en la próxima elección", sostuvo Zurbrigger.Además, explicó que la aspiración de la juventud militante era acceder a cargos de legisladores en las listas de a Libertad Avanza., aseguró Roda en declaraciones a Radio 10.Para Zurbrigger, la situación se podría reparar en caso de que se abriese "un canal de diálogo" y que el diputado nacional decidiera darle importancia a la juventud en su movimiento."Con mucha tristeza digo que no lo veo haciéndolo, me doy cuenta que no puede dialogar. Lo que dijo ayer fue una mentira que se cae en dos minutos", concluyó la joven.