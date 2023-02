Le quitan el arma, le disparan y matan a una mujer policía en la estación Retiro del subte

Foto: Lara Sartor

Una oficial de la Policía de la Ciudad murió este martes de dos balazos, uno en el pecho y otro que le rozó el cuello, cuando tras un altercado con personal del subterráneo un hombre le quitó su arma reglamentaria y efectuó una serie de disparos en la estación Retiro de la línea C, tras lo cual terminó detenido frente al hotel Sheraton, informaron fuentes policiales.El hecho, en el que hay una segunda persona herida, ocurrió pasadas las 11 en la mencionada estación cabecera de la línea C de subte.En circunstancias que se tratan de esclarecer,Según las fuentes, el hombreLa mujer policía fue alcanzada por dos de esos tiros, uno que le impactó en el pecho y otro que le produjo un roce en la zona del cuello, pese que que llevaba colocado su chaleco antibalas, según revelaron las fuentes.Los voceros policiales indicaron queLa oficial fue asistida primero por médicos del Same y luego fue trasladada en helicóptero y en un operativo de emergencia al Hospital Churruca.En un primer parte médico, fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que allí fue asistida en el "shock room", que, que se encontraba con compromiso de pulmón izquierdo y que su cuadro era "crítico y de pronóstico reservado".Pero este mediodía, pasadas las 12.30, las mismas fuentes de la fuerza porteña confirmaron queAntes de conocerse el fallecimiento de la víctima, el titular del SAME porteño, Alberto Crescenti confirmó en diálogo con C5N que se encontraron con la oficial herida de "dos impactos de bala" pero tras una serie de "maniobras de reanimación" pudieron "compensarla" y sacarla del paro cardíaco, tras lo cual la subieron al helicóptero que la llevó hasta el Hospital Churruca."Tenemos también un herido civil, personal de Metrovías. Me están avisando que recibió como una especie de raspón superficial, no corre peligro y lo estamos trasladando al Hospital Fernández", agregó el médico.El acusado es un hombre de 30 años con antecedentes por violencia de género en 2021 y por resistencia a la autoridad en 2020, señalaron los voceros.La oficial Salazar se unió a la Policía de la Ciudad proveniente de la Policía Federal, con el traspaso de los efectivos que trabajaban en las comisarías, y era madre de dos hijos, una adolescente de 13 años y un niño de 5 años.