El bolsonarista jefe del Banco Central de Brasil se opone a cambiar meta de inflación

El presidente del Banco Central de Brasil, el bolsonarista Roberto Campos Neto, admitió que provee informaciones a exministros de Jair Bolsonaro en un grupo de WhatsApp y advirtió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que existe riesgo en el mercado financiero en caso de cambiar la meta de inflación para reducir la tasa de interés como busca el gobierno."Si cambiamos la meta de inflación, tendremos el efecto contrario. El mercado elevará el riesgo. No se gana credibilidad aumentando la meta. Es importante no cambiar la regla en el medio del partido", aseguró Campos Neto durante una entrevista en el programa Roda Viva, de TV Cultura, canal público del estado de San Pablo., es decir, que el presidente no podrá disponer de la política monetaria y dependerá de la institución financiera.Dijo que está dispuesto a conversar con Lula y con el Congreso Nacional sobre la tasa de interés., subrayó y recordó que en 2022 subió la tasa de interés sin importar que eso podría perjudicar al gobierno de Bolsonaro., acto que calificó como una "vergüenza" a favor del "rentismo", para lo cual movilizó al ministro de Economía, Fernando Haddad, y a la ministra de Planificación, Simone Tebet, para elevar la meta de inflación actual, que está en 3,25% anual.El próximo jueves se realizará la primera reunión del Consejo Monetario Nacional que puede revisar la meta inflacionaria entre Haddad, Tebet y Campos Neto, aunque el titular del Central dejó claro que su posición es evitar alterar su hoja de ruta para la economía del gobierno de Lula, que asumió el 1 de enero.Lula entiende que esta tasa de interés es exagerada y boicotea el crecimiento del gobierno ya que restringe el crédito, encarece el precio del dinero y beneficia a la especulación por sobre la inversión productiva.Las tasas reales de bancos y financieras para financiar a la población, según el gobierno, son las más altas del mundo.El Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, se sumó a la campaña contra Campos Neto y a favor de la baja de la tasa.En su entrevista con Roda Viva,"Hice muchas amistades, soy cercano a muchos funcionarios de ese gobierno y espero hacer buenas relaciones con este gobierno", señaló, y dijo que pasaba informaciones técnicas al grupo de WhatsApp de los ministros del expresidente.El hecho se conoció cuando una fotógrafa del diario Folha de Sao Paulo, Gabriela Biló, captó el celular de Nogueira conversando con exministros de Bolsonaro y Campos Neto.en las elecciones de octubre. Tras afirmar que el "voto es secreto" y una cosa es la "vida privada y otra la vida pública", reconoció que está aprendiendo en el cargo."Esta autonomía del Banco Central es nueva. Yo que fui designado por un gobierno anterior y también estoy aprendiendo. Espero conversar con todos los gobiernos", dijo Campos Neto, quien descartó cualquier carrera política y anticipó que cuando salga de la función pública regresará al "mercado financiero".al Banco Central, sosteniendo que la independencia por ley de la autoridad monetaria va en contra del crecimiento y a favor del capital especulativo con la suba de las tasas.El mercado financiero, en el boletín Focus de los lunes del Banco Central, pronosticó un crecimiento bajo para 2023, el primer año del tercer mandato de Lula, apenas de 0,76% y de 1,5% para 2024.La meta de inflación es de 3,25% con tolerancia de 1,5 punto para arriba o para abajo, mientras que el mercado financiero apuesta que el avance de los precios será este año superior al 5%.La inflación oficial de Brasil fue de 5.79% en 2022.