Sebastián Volco regresa al país con un recital "de resistencia a la oscuridad y la estupidez"

Sebastián Volco, músico y compositor argentino radicado en Francia que fue impulsor de la rockera Orquesta Metafísica y de un inspirado dúo de tango con el bandoneonista Pablo Gignoli, estrenará el próximo viernes en Buenos Aires un recital de fusión con el que lanza “The Relentless Advance of Stupidity (El Avance Implacable de la Estupidez), primero de cinco EP’s.“Va a ser una celebración de música, de amor y de resistencia a la oscuridad y a la estupidez”, anuncia Volco sobre la presentación del 17 a las 21 en la sala porteña Hasta Trilce (Maza 177).El artista apunta que allí “vamos a tocar la música en la que estuve trabajando los últimos tres años en Francia. Nuevas composiciones, nuevos arreglos, nuevas maneras de tocar y todo con una banda soñada para la ocasión: Mariano Malamud en viola, Luciano Giambastiani en clarinete bajo, Pat Coria y Salvet en voces, Pablo Della Maggiora y Sebastian Ricciardi en percusiones y un servidor en piano, sintetizadores, bajos, voces y sampler.Sebastián Volco: Es muy emocionante por muchos motivos. Al vivir tan lejos geográfica y culturalmente, volver a mi ciudad es como una recarga de energía y a la vez una manera de devolver algo de todo lo que me dio. Además, durante la pandemia la idea de que eso no iba a parar fue muy fuerte. Poder viajar y hacer esta celebración es una bendición.SV: Como compositor y arreglador de mi música a medida que voy viviendo y sumando experiencia todo eso se vuelca de manera natural en lo que hago. La música es algo sagrado y muy misterioso. Por otro lado, si intentamos explicar eso inexplicable, podríamos decir que estoy sumando aún más influencias a mi planeta de colores. El rock y el tango están omnipresentes, ahora estoy también experimentando con lenguajes que vienen de la música electrónica. Y la música clásica siempre está presente también.SV: Conceptualmente sigue en editar el segundo capítulo de la saga en los próximos meses. Si fuera posible, como final, editar toda la obra en vinilo con un booklet que continúe la estética comic del video que hicimos para el primer tema “Awakening Ray” junto a Ale JARS, sería una maravilla.SV: La idea que tengo es seguir profundizando este formato en vivo en donde puedo presentarme solo con el piano, o rodeado de máquinas, o con el trío que tengo en Francia (junto al saxofonista Miguel Yanover y el baterista Gabriel Apostolidis) o sumando una pequeña o gran orquesta.