Podoroska: "Siento que tengo condiciones para estar entre las mejores 50 del mundo"

Gracias por todos los saludos que me mandaron por mi cumple. Hoy no pude regalarme una nueva final, pero sumé otra semana súper positiva en lo deportivo y además estoy pasando un hermoso día.

— Nadia Podoroska (@nadiapodoroska) February 10, 2023

La tenista habló con Télam desde la ciudad mexicana de Irapuato.

"No sé si volveré a vivir algo parecido a que lo que viví en Roland Garros".

Nadia Podoroska, de nuevo, confesó este martes que recuperó "las buenas sensaciones" de su mejor época y subrayó que siente que tiene condiciones "para estar entre las mejores 50 del planeta"."Lo que viví estas dos últimas semanas fueron todas cosas positivas. Ahora quiero seguir consolidándome con mi equipo de trabajo, mejorar físicamente y volver al nivel que tuve en algún momento, siento que tengo tenis y condiciones para estar ahí entre las mejores 50 a no tan largo plazo", expresó la "Peque" en una entrevista que le concedió a Télam.Podoroska con 26 años recién cumplidos, está, cuando asombró al mundo del tenis y fue captada por el radar de las mejores del planeta.Una serie de lesiones, la más importante en la cadera, retrasaron su crecimiento, decayó en el ranking y, tras imponerse en la final sobre la santafecina Paula Ormaechea, luego protagonizó otra buena semana en México con su acceso a semifinales."Poco a poco me voy sintiendo mejor, teniendo mejores sensaciones. Lo más importante es la seguidilla de partidos que metí en Cali y México. Pasé del polvo de ladrillo al cemento, un cambio de superficie siempre es peligroso para el físico, pero no tuve inconvenientes y eso me dio la pauta de que estoy bien, que dejé atrás las lesiones", añadió la "Peque"., recién llegada de entrenarse, ya que competirá por tercera semana consecutiva con la premisa de mantener los resultados positivos."El año pasado tenía uno o dos partidos buenos, ahora metí varios seguidos, eso me da mucha confianza pese a que me falta para llegar a donde estaba. Ganar un título te posiciona de otra manera para los torneos que vienen, igual mi mirada es a largo plazo", añadió Podoroska.La tenista, quien tiene como objetivo inmediato regresar al "top 100" para asegurarse su ingreso directo a Roland Garros sin tener que pasar por la "Qualy", reconoció que está con mucha confianza para los torneos que vienen y que como el año pasado comenzó a competir después de Wimbledon (en julio) sumará mucho en el ranking debido a que no tiene puntos para defender en los próximos cinco meses."Con estos resultados me cambia un poco la ecuación, lo que tenía planeado. Empecé con un nuevo equipo de trabajo en enero y las cosas están saliendo bien muy rápido. Quiero estar en el top "100" para entrar derecho a los Grand Slam, creo que tengo muchas cosas para mejorar para estar más arriba y competir con las jugadoras de más nivel, como mejorar en lo físico, en la fuerza y el saque", analizó Podoroska."Mis golpes, los impactos, son exactamente los mismos del año pasado, pero la principal diferencia que noto es que pude lograr ser consistente a lo largo de toda la semana, y que pude mantener la concentración bastante tiempo y varios días seguidos, antes me costaba estar mentalmente concentrada durante todo un partido, al otro día y al siguiente también", reconoció la "Peque".Podoroska"Creo que lo que viví de Roland Garros, todo ese salto tan grande, no sé si volveré a vivir algo parecido en cuanto a lo que significó. Ahora me siento mucho más preparada que en ese momento, con mucho más rodaje y experiencia", recordó la rosarina.La número uno del tenis femenino en la Argentina valoró esa actuación suya en París y elogió a Swiatek, de quien considera reinará por mucho tiempo, de hecho luego de ese título volvió a conquistar Roland Garros en 2022 y además se quedó con el US Open, también el año pasado."Del nivel de Iga sí me siento lejos. Por sobre todo, lo más difícil de lograr para estar donde ella se encuentra es la regularidad. No tengo dudas de que puedo jugar así uno o dos días a ese nivel, pero la consistencia que tiene ella no la tengo por ahora. No obstante, sí creo que estoy al nivel de una 50 del mundo", subrayó.La rosarina se refirió finalmente a su participación en la Copa Bilie Jean King (exFed Cup) con la camiseta del seleccionado argentino, que deberá jugar nuevamente la Zona Americana en abril próximo."Sigo en contacto con la capitana (la tucumana Mercedes Paz), mi idea es, siempre que puedo representar a la Argentina, hacerlo, así que seré parte del equipo. Puede haber diferentes factores para esa época, pero mi idea es jugar", concluyó Podoroska.La rosarina continuará su camino desde este miércoles en el ITF W60 de Irapuato, sobre superficie rápida, donde debutará ante la mexicana Renata Zarazúa.