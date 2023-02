Efemérides del 14 de febrero

La Historia al Día VER VIDEO

01 de 1820 FALLECE COSME ARGERICHMédico fundador de la Escuela de Medicina de Buenos Aires. Prestó servicio durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807.BUENOS AIRES, ARGENTINA02 de 1898 NACE SCALABRINI ORTIZEscritor y periodista, entre sus obras se destacan "El hombre que está solo y espera" e "Historia de los ferrocarriles argentinos".CORRIENTES, ARGENTINA03 de 1944 NACE ALAN PARKERDirector de cine británico. Entre sus trabajos más sobresalientes se destacan "Expreso de medianoche", "The Wall" y "Fama".04 de 1955 NACE GUILLERMO FRANCELLAActor, humorista de extensa trayectoria y uno de los artistas más influyentes e importantes de nuestro país.BUENOS AIRES, ARGENTINA05 de 1976 HUGO GATTI"El Loco" hace su debut como arquero de Boca en la victoria del "Xeneize" ante All Boys. Jugó un total de 548 partidos.BUENOS AIRES, ARGENTINA06 de 1978 DIRE STRAITSComienza la grabación de su Disco debut "Sultans of swing", el cual se convirtió en el mayor éxito de la banda.LONDRES, INGLATERRA07 de 1988 NACE ÁNGEL DI MARÍAFutbolista surgido de las inferiores de Rosario Central. También jugó en Benfica, Real Madrid, Manchester U. y PSG.SANTA FE, ARGENTINA08 de 2003 FALLECE OVEJA DOLLYEl primer mamífero clonado de la historia a partir de una célula adulta. Un hito de la ciencia.EDIMBURGO, ESCOCIA09 de 2005 LANZAMIENTO YOUTUBESe lanza oficialmente el sitio web de alojamiento de videos que en la actualidad es el más popular en su categoría.CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS10 de 2021 FALLECE CARLOS MENEMPresidente de la Nación entre 1989 y 1999, década en la que se introdujo un fuerte rasgo neoliberal en el país.BUENOS AIRES, ARGENTINA11 de 2023 DÍA DE LA ENERGÍACon el objetivo de promover el uso de fuentes alternativas y disminuir la utilización de energías no renovables.FECHA INTERNACIONAL12 de 2023 SAN VALENTÍNLa festividad se remonta al siglo III en Roma por obras relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad.DÍA INTERNACIONAL