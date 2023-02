Victoria Montenegro localizó la vivienda en la que fue secuestrada junto con sus padres

Foto: Alfredo Luna.

La legisladora porteña Victoria Montenegro reveló este lunes que tras mucho tiempo de búsqueda pudo finalmente localizar la vivienda des en la que fue secuestrada hace exactamente, siendo una bebé, junto con sus padres Roque Orlando Montenegro e Hilda Ramona Torres, quienes fueron asesinados luego de un operativo conjunto del Ejército y la Policía bonaerense realizado el 13 de febrero de 1976."Desde que sé la verdad de mi historia me pregunté dónde estaría nuestra casa, la que habitamos con 'Toti' (su padre, Roque Montenegro) y 'Chicha' (su madre, Hilda Torres) al menos por unas semanas. Esa casa en la que un día como hoy (por el 13 de febrero de 1976) hubo un operativo del Ejército a cargo de (Herman) Tetzlaff, que nos secuestró y desapareció", relató Montenegro a través de su cuenta de Twitter.Consultada por Télam, la legisladora y nieta recuperada número 95 contó que la casa familiar en la que 47 años atrás fue secuestrada junto a sus padres, ambos militantes del PRT-ERP, se mantiene en pie y está ubicada, a siete cuadras de la estación de tren de esa localidad del partido de Hurlingham, según pudo cotejar a partir de la revisión llevada a cabo en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires."Yo nunca había encontrado la casa en la que habíamos vivido con mis papás en William Morris,. Un día, Elizabeth Gómez Alcorta me puso en contacto con Aníbal Hnatiuk, abogado de derechos humanos, quien luego se puso junto a Pablo Llonto a buscar los datos de los operativos que hubo en 1976, y además en el Registro de la Propiedad de la provincia", reconstruyó Montenegro en diálogo con esta agencia.Para localizar la vivienda, amplió, los dos abogados revisaron archivos del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires, donde finalmente detectaron que el padre de Montenegro había comprado una propiedad en 1975 y que "había hecho un boleto de compra-venta, aunque la casa no estaba escriturada, porque nunca terminó de hacer el trámite", detalló la diputada porteña del Frente de Todos.Desde su cuenta de Twitter, Montenegro agregó que el hallazgo de la vivienda, y adelantó que en marzo ese lugarque indicará que allí vivieron militantes que "dejaron todo por una patria justa, libre y soberana".Montenegro contó a Télam que recorrió el barrio, la cuadra y el frente de la casa en la que a principios de 1976 vivió con sus padres siendo una bebé de apenas semanas: conversó con los vecinos e incluso con la persona que vive allí desde hace varias décadas.En el libro biográfico "Hasta ser victoria" (Editorial Marea), la legisladora reconstruyó cómo un grupo de tareas comandado por el coronel Tetzlaff asaltó la casa en la que ella vivía con sus padres el 13 de febrero de 1976, fecha de la que este lunes se cumplieron exactamente 47 años.