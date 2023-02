Cinco operarios de Metrogas y Cobra imputados por el incendio de una casa en Villa Devoto

Foto: Pepe Mateos.

Explosión y derrumbe

La fiscal que investigaocurrido en el barrio porteño de Villa Devoto, que dejó un muerto y un herido , imputó por "estrago culposo" a un operario de Metrogas y a otros cuatro de la empresa Cobra, tras recabar pruebas, entre ellas personal de Bomberos en el lugar de los hechos, informó este lunes el Ministerio Público Fiscal.El caso se caratuló como, lo que implica que -según la fiscalía- el incendio "se habría provocado por impericia, imprudencia o descuido" y por el quede mantenimiento de redes de distribución eléctricas, gas y agua.Así lo determinó la fiscal interviniente,, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 19, tras recabar pruebas en el lugar y "hablar con el personal de Bomberos en el lugar de los hechos", aunque "aún se esperan los resultados de las primeras pericias".A su vez, San Marco se encuentra aguardando que la empresa Metrogas termine de trabajar en el lugar, para poder asegurar que estén dadas las condiciones y reestablecer el suministro eléctrico.Ante el posible riesgo de fuga que pueda persistir en el lugar siniestrado, no puede habilitarse el normal funcionamiento del servicio eléctrico.Asimismo, aún, agregó el Ministerio Público Fiscal porteño.Desde el área de prensa de Metrogas, la empresa emitió un comunicado en el que especificaron que "respecto de la comunicación enviada a los medios por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos conocimiento que hubiera habido imputación alguna sobre nuestro empleado. Aún está en curso la investigación, no vamos a hacer comentarios mientras tanto", explicaron.Asimismo, se convocó a la División Siniestros de la Policía de la Ciudad, que continúa trabajando en la zona para establecer las causas de la explosión, y al área de criminalística para la obtención de rastros.Solicitaron también a las empresas Metrogas y Edesur "todos los reportes de denuncias recibidas por pérdidas de gas, cortes de luz y otras contingencias, y el protocolo de acción para ese tipo de casos".El incendio en el barrio Villa Devoto ocurrió el sábado pasadas las 12 en una casa ubicada en Pedro Morán y Quevedo, donde dos operarios de la empresa de Metrogas trabajaban por una fuga de gas.Por causas que se desconocen, se produjo una fuerte explosión que provocó el derrumbe de la vivienda ubicada en ese lugar y el incendio de una camioneta de Metrogas junto a otros dos vehículos que se encontraban estacionados en la zona.Dentro del inmueble, además, los bomberos hallaron un cuerpo sin vida entre los escombros con signos de quemaduras, en la zona del living, mientras que un operario de la empresa resultó lesionado.En el marco de la investigación, la fiscalía ordenó la autopsia de la persona fallecida tras el incendio.Asimismo, se pidió el secuestro de la camioneta de dicha empresa y de otros cuatro autos afectados, para realizar pericias, las cámaras de la zona y el secuestro de la ropa del operario de Metrogas herido.Por último, la fiscal convocó al Servicio de Atención Medica de Emergencias (SAME) para que reciba "declaración testimonial a los vecinos y les brinde contención psicológica", detallaron.