Massa: "Bajar la inflación es un desafío que nos impone seguir tomando medidas"

En enero la carne fue uno de los productos que más afectó a la inflación y para dar respuesta a estos aumentos y acompañar a un sector afectado por las sequías, con #PreciosJustos los productores podrán acceder a ayudas por hasta el 40% del alimento necesario para el Feedlot. — Sergio Massa (@SergioMassa) February 14, 2023

Reglas claras y un mayor acompañamiento nos permiten ampliar #PreciosJustos con 50.000 productos de consumo esencial a precios claros y previsibles, llevando certidumbre al bolsillo de las y los argentinos para que puedan vivir cada vez mejor.#CreoEnArgentina pic.twitter.com/ISHOq7ZvO6 — Sergio Massa (@SergioMassa) February 14, 2023

El ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó este lunes el compromiso del Gobierno con la baja de la inflación, al sostener que "es un desafío que nos obliga, que nos impone la necesidad de seguir tomando medidas, desde la micro, como es la carne, hasta la macro", y adelantó que habrá nuevos anuncios en los próximos días para cumplir con ese objetivo.la acumulación de reservas y la defensa del valor de la deuda soberana argentina sean instrumentos que permitan estabilizar definitivamente la economía argentina para hacerla competitiva, y para que el ciudadano no sufra ese serrucho que muchas veces se da en los precios de nuestra economía", sostuvo.Asimismo, durante la presentación, tomando parte de lo que el productor tiene para engordar -alimentando el feed-lot-, y apoyando económicamente al productor por su situación financiera, estableciendo un volumen que aumente sus ventas y posterior faena, en una cuarta parte de la oferta", expresó el ministro durante la presentación realizada en el Palacio de Hacienda.Por lo que, esta decisión -que incluye a frigoríficos exportadores y a supermercado- impactará en el volumen de oferta actual que es de 2500-3000 toneladas, "garantizado 18 mil abastecimientos con una reducción en los precios del 30% de lo que está hoy en góndola".En este sentido,En cuanto a los beneficios que recibirán las cadenas de barrios, expresó:Respecto a la facturación de las carnicerías, les pidió a los carniceros que "mantengan la tranquilidad", ya que sus ventas no afectaran su categoría del AFIP, porque "cuando la AFIP plantea la suspensión de la categoría es para que tengan acceso a 5 millones de pesos de crédito para mejorar su funcionamiento y tiene de manera gratuita el posnet", expresó.Además,"Puede pasar que alguien haga una compra de 6.000 en una carnicería, tenga el 35% del descuento del Banco Nación, más los $650 de devolución de la AFIP puede pasar, y también alguien puede hacer una cuenta de 6.000 y termine pagando un poco más de 3200$ porque el programa no es excluyente, y pretendemos que tenga impacto en el bolsillo de la gente", concluye.