Berhongaray: “El radicalismo quiere ser un actor protagónico en Juntos por el Cambio”

El radical Berhongaray ganó las primarias este domingo para ser el candidato de Juntos por el cambio. Foto: Julián Álvarez

Foto: Julián Alvarez

El ganador de la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en La Pampa, Martín Berhongaray, destacó este lunes que el radicalismo tiene “varias diferencias con los otros partidos de la coalición” opositora y llamó a “ser protagonista para cambiar las cosas” de cara a las elecciones de este año.En los comicios del domingoy se erigió en el candidato a gobernador en las elecciones del 14 de mayo, en las que, quien va por la reelección., afirmó en diálogo con Télam.añadió.El siguiente es el diálogo que mantuvo con la agencia Télam:- Berhongaray: Me refería a la necesidad de ser protagonista. Y que ese protagonismo se basa en la honestidad, la austeridad, la decencia, que apuesta muy fuerte a los entendimientos. La sociedad nos reclama que dejemos de lado las pequeñeces, las mezquindades, y que trabajemos en resolver los problemas de la gente. Problemas que no vamos a resolver teniendo a la mitad de la gente en una vereda y a la otra mitad en la otra vereda. Lo vamos a resolver con diálogo, trabajando los consensos y con entendimiento, que ha sido una característica en mi trayectoria política.- B: Lo que pasa es que si se tienen diferencias en educación, en algunas medidas que se tomaron en el gobierno de la coalición (en la presidencia de Mauricio Macri), y no estas con la decisión de asumir un liderazgo o de asumir un nuevo protagonismo, esas disidencias quedan prácticamente desdibujadas. En muchas situaciones coincidimos con los otros partidos de JxC, pero en varias, no lo hacemos. Para torcer las determinaciones en función de lo que el radicalismo piensa, en función de sus banderas históricas, es necesario tener la voluntad de protagonizar.- B: A los referentes nacionales del radicalismo les pedimos que no se hicieran presentes en el marco del proceso electoral. Teníamos intenciones de exhibir una estrategia bien provincial, con el apoyo de la totalidad de los intendentes de las localidades que gobierna la oposición, los exintendentes, los candidatos a concejales, jueces de Paz. Ahora definiremos una estrategia de difusión de las propuestas para los problemas de La Pampa y la dirigencia nacional respetó nuestro pedido.- B: Es muy difícil encasillar un simple resultado electoral, por más importancia y trascendencia que tenga, pero nos acerca más a la mirada que uno tiene, la mirada colectiva que tiene el radicalismo, nuestras banderas históricas, y los temas que le preocupan a la sociedad.