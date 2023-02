Teñir plumas de gallina y bailar desde bebé: historias de familias carnavaleras

Erna Peverelli, hija de los fundadores de OBahia. /Foto: Daniel Dabove.

Florencia Etayo, la reina de Mari Mari. /Foto: Daniel Dabove.

Desde la historia de la hija de los fundadores de la comparsa O'Bahía, que en su infancia teñía plumas de gallina y le quedaban las manos manchadas de todos colores, hasta la "pasista" de Marí Marí, quien empezó a bailar con la batucada desde la panza de su mamá, en Gualeguaychú se repiten las anécdotas de familias enteras atravesadas por la pasión carnavalera., dijo a Télam Erna Peverelli, hija de Ana Gelós y Antonio "Pirincho" Peverelli, fundadores de la comparsa en 1980."Todo era en mi casa. La comparsa se hacía en una piecita de atrás. Llegaba el mediodía, mamá nos llamaba a comer y almorzábamos todos juntos", contó la referente del Club de Pescadores que patrocina la comparsa.En el taller de costura que durante el verano se muda a la escuela "José María Ruperto Gelós", que pertenece al club, Erna contó que en los inicios de la comparsa salía con su familia en una bicicleta con canasto a juntar plumas de gallina."Después las teñíamos con anilina y nos quedaban las manos manchadas de todos colores", aseguró la mujer de 48 años., recordó.Erna se destacó como una de las grandes pasistas de Gualeguaychú junto a Rubén "Ojito" Giménez, músico uruguayo, quien fue artífice del ritmo de las actuales batucadas y reconocido por el mundo batuquero como "El Maestro".En una recorrida con el equipo de Télam por las aulas que fueron invadidas por trajes y rollos de telas, Erna se detuvo para acomodar un espaldar y que las plumas queden lo más horizontal posible, en reposo, para que no se quiebren., advirtió.También, recordó que en los comienzos usaban "un traje que era un slip y una pluma. Nada más que eso. Hoy lo que tenemos es gracias a los primeros que se animaron a ponerse nada".Ante la consulta de qué es el carnaval para ella, dijo: "Es parte de mi vida. Así de sencillo".Desde los talleres de Marí Marí del Club Central Entrerriano,tener el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina."El carnaval uno lo viene mamando de chiquito. Yo vivo muy cerca del corsódromo y cuando era chica siempre pedíamos con mis amigas a las personas que controlan la previa que nos dejen entrar para juntar lentejuelas o plumas. Las juntábamos como si fuera oro", relató la joven de 27 años que empezó a participar del carnaval a los 16.Sobre su rol como reina, contó que representa a todos lo integrantes de la comparsa y que la propuesta fue "un reconocimiento re lindo porque hice la secundaria en la escuela del club, mis hermanas también, y siempre fuimos a hacer deporte. Entonces, tenemos una raíz ahí".Anécdotas similares cuenta Rosario Sánchez, la pasista de Marí Marí que desfila cada sábado bailando adelante de la batucada y le saca chispas a la pista., detalló la joven de 25 años que es profesora de danzas y tiene un gimnasio."Cada vez que escucho sonar Marí Marí se me van las patitas. Siento emoción, mucha adrenalina, piel de gallina. Es algo único", señaló.Respecto a sus comienzos en el carnaval, Rosario indicó: "Es parte de mi vida desde que nací prácticamente. Mi mamá iba embarazada a los ensayos y después mis papás me llevaban para dormir con la batucada"."Toda mi vida me dediqué al baile y sueño desde muy chiquitita con ser pasista. Mis papás bailaban los dos y, desde los 4 años, yo ya salía de aguatera al lado de ellos", agregó a Télam la bailarina entre los cientos de espaldares de plumas de todos los colores que llenan el galpón de Marí Marí.Y subrayó:En cada taller y en cada galpón, las y los trabajadores que dan vida al Carnaval del País coinciden en que Gualeguaychú es "una cuna de artistas" y las historias de familias que viven para y por esta fiesta se repiten en cada cuadra.Incluso, hay quienes se atreven a afirmar que en esa ciudad entrerriana "levantás una baldosa y sale un artista".Mientras eso pase, Gualeguaychú, ciudad de poetas, de las artes, de corsos y bailes, seguirá dando lugar a la fiesta de carnaval que crece año tras año.