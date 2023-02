En Santiago del Estero la sensación térmica superó los 43 grados

En Santiago del Estero la sensación térmica escaló a 43,6 grados en horas del mediodía.

Las lluvias traerán algo de alivio, pero continuará el calor / Foto: Archivo.

Arriba de los cuarenta

Las altas temperaturas no dan tregua a Santiago del Estero y, pasado el mediodía,, según el Servicio Meteorológico Nacional.El ingeniero Howard van Meer, encargado de la delegación provincial de Agrometeorología de INTA -en diálogo con Télam- dijo que “” ya que “estamos en la época del fenómeno de La Niña y se caracteriza por la falta de nubes, y son las nubes las que pueden atenuar un poco las temperaturas”.A las 12, el Servicio Meteorológico Nacional indicaba que en Santiago del Estero, mientras que la sensación térmica llegaba a 43,6 y también emitió una alerta amarilla por tormentas.De esta manera, el SMN prevé para la tarde-noche lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes para los departamentos de Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.También indica que éstas pueden estary fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.En cuanto a la sensación térmica que se registra muy por arriba de los 40 en la provincia, el especialista explicó que “no solo toma en cuenta la temperatura, entonces al aumentar la humedad la sensación térmica se eleva y también influye el viento, ya que son otras las variables”.“Se siente más pesado y justamente es por la humedad”, añadió y comentó que “por el lado de Ojo de Agua (al sur de la provincia, al límite con Córdoba) ya está una área de nubosidad, por lo que a partir de las 16 horas va a llegar a Capital (santiagueña)”.“Entonces esto puede traer un poquito de alivio,, no mucho más, porque por más que llueva no será un cambio brusco ni rotundo”, sostuvo.“El cambio verdadero va a estar el jueves, ahí va a bajar considerablemente la temperatura para viernes y el martes de la semana que viene empieza a aflojar un poco las temperaturas extremas”, sostuvo.Ya que agregó que “no vamos a tener temperaturas, pero sí podemos tener temperaturas elevadas” en los próximos días.A la vez, comentó que “este año hemos tenido temperaturas extremas debido a La Niña, ya que hubo varios días con 45 grados, que aún en Santiago del estero no es normal tener esas temperaturas”.Finalmente, sostuvo que “, no este calor extremo, pero sí días calurosos y en las noches tendría a aflojar”.