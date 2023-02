De Mendiguren destacó la actividad industrial y que se agilizan las importaciones

De Mendiguren aseguró que la capacidad instalada en parques industriales se ubica arriba de 70% / Foto: Archivo.

El secretario de Industria, José De Mendiguren, destacóy dijo que se está agilizando el sistema de importaciones, aunque aún no está en los niveles esperados."El índice industrial nos da crecimiento;, en parques industriales arriba de 70%, eso es récord. El consumo de energía tanto eléctrica como gas se mantiene, nunca hubo caída. Y los pedidos de suspensión del sector industrial en los últimos 60 días fueron 37. Estamos lejísimo de tener un problema grave en la producción industrial", afirmó De Mendiguren.En declaraciones a radio El Destape, señaló que "hay problemas para importar insumos”, y aseguró que “eso nos preocupa muchísimo por eso"."Se está agilizando mucho más el tema SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) pero todavía no estamos en los niveles que quisiéramos", reconoció el funcionario, quien consideró: "tenemos dos problemas, insumo e inflación. Y hay una sola forma de salir de estos inconvenientes que es creciendo".Acerca de la inflación, sostuvo que "hay una inflación estructural complicada”, porque destacó que “hoymás alta desde la segunda guerra mundial. Estados Unidos quintuplicó el nivel de inflación"."Nosotros estamos tratando de estabilizar pero convocando paritarias, convocando al Consejo del Salario, tratando de poner un sendero a la baja de la inflación", agregó el secretario.Dijo además que "este plan de estabilización se diferencia de todos los anteriores que aplicó la gente que está en la oposición, que"."Si hay alguien que dejó bombas en nuestro país es la oposición, (Patricia) Bullrich, (Ricardo) López Murphy, sería bueno que se pongan un sobrenombre, no tienen vergüenza", concluyó De Mendiguren.