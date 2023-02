PSG y Tottenham, con Messi y Romero, enfrentan a Bayern Munich y a Milan en octavos

en Qatar,en el inicio de los octavos de final de la UEFA Champions League.El encuentro entre el PSG y el Bayern Munich, correspondiente al choque de ida de la presente fase copera, se jugará desde las 17 (hora argentina) en el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa, y contará con la transmisión de la señal de cable ESPN.El equipo parisino accedió a esta instancia -que muchos consideran el comienzo de la "verdadera Champions"- tras haber terminado en el segundo lugar del Grupo H con 14 puntos, mientras que el conjunto germano finalizó primero en el Grupo C con 18 unidades.El PSG transita un presente envuelto en dudas después de dos derrotas consecutivas: quedó eliminado de la Copa de Francia tras perder por 2-1 con el Marsella en octavos de final el miércoles pasado, y viene de perder por 3-1 frente al Mónaco por la Ligue 1 el sábado pasado.En el torneo local, el PSG es puntero con 54 unidades, seguido a cinco puntos por el Marsella.Las dos caídas seguidas llevaron al equipo a tener problemas internos en el vestuario con algunos jugadores, entre los que figuran los brasileños Neymar y Marquinhos por un lado, y el consejero deportivo del club, el portugués Luis Campos por el otro, según dieron a conocer medios franceses.En el último partido, el astro argentino Lionel Messi no estuvo presente por un traumatismo en la parte posterior del muslo sufrido ante el Olympique de Marsella, dolencia por la que el técnico Christophe Galtier decidió no incluirlo ni siquiera en la lista de convocados para jugar contra el Mónaco.El futbolista que no está en condiciones de jugar ante los germanos es el francés subcampeón del mundo en Qatar, Kylian Mbappé, debido a una lesión en el muslo izquierdo a la altura del bíceps femoral.El partido entre elde Italia, por su parte, se jugará en el mismo horario (17 de Argentina) en el estadio San Siro.El conjunto inglés terminó primero en el Grupo D con 11 unidades, mientras que los italianos quedaron en la segunda posición del Grupo E con 10 puntos, a tres del líder Chelsea.Los "Spurs" se encuentran en la quinta posición de la Premier con 39 puntos, a 12 del líder Arsenal, y en la última fecha cayeron por goleada (4-1) ante el Leicester City, encuentro en el que el argentino "Cuti" Romero no jugó por la expulsión sufrida en la fecha anterior frente al Manchester City.Sin embargo,para intentar contrarrestar la ofensiva de los italianos, comandada por el delantero francés Olivier Giroud.El que no estará disponible en el conjunto inglés será el mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur (ex jugador de Boca Juniors), quién se perderá el resto de la temporada por una rotura del ligamento cruzado sufrida en el partido contra el Leicester.