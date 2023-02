Hace 40 años, se consagraba campeón Estudiantes con Bilardo como director técnico

El Pincha campeón con Bilardo.

Estudiantes de La Plata. / Foto: TW@LigaAFA.

"Es para Osvaldo, es para Osvaldo", fueron las únicas palabras que pudo pronunciar Carlos Salvador Bilardo cuando sonó el silbato final en el entonces estadio Chateau Carreras de Córdoba, cuandoEl "Narigón" quería recordar a su gran maestro y emblema del "Pincha" campeón de todo en la segunda mitad de los '60, Osvaldo Zubeldía, tras el triunfo por 2 a 0 frente a Talleres con goles de Hugo Gottardi y José Luis Brown, el día en el que debutó en el arco de la "T" el cordobés Ángel David Comizzo.En la misma ciudad, Independiente, perseguidor infatigable del "León" en ese torneo, no pudo con Racing de Córdoba (empataron 2 a 2) y Estudiantes volvió a gritar campeón en un título local que no ganaba desde 1967.Ese campeonato le permitió a Bilardo pegar el salto a la dirección técnica del seleccionado argentino. Desde la AFA, Julio Grondona ya lo tenía decidido y días después llegó el anuncio, cuando el "Pincha" festejó el título en su casa ante Temperley.Estudiantes culminó con 54 puntos, producto de 21 triunfos, 12 empates y sólo 3 derrotas (dos ante Boca y una ante Newell's). Segundo terminó el "Rojo", de gran campaña, con 52 unidades y tercero fue Boca con 48.Estudiantes empezó el Metro '82 (que terminó en febrero de 1983) de la mejor manera, con cuatro triunfos en serie ante Racing de Córdoba, Huracán, Rosario Central y Platense, hasta que en la quinta jornada llegó la primera caída frente a Boca en la Bombonera. Luego se sucedieron empates con Independiente y Ferro.El equipo mostró un nivel enorme y siempre jugó a cancha llena, con una hinchada que aumentaba su ilusión fecha tras fecha.En la jornada 20ma. superó 2 a 1 a Racing de Córdoba en La Plata y desde ahí no abandonó más la punta del campeonato.Bilardo sorprendió a todos en ese torneo y logró un equipo base con un tridente ofensivo (jugaba con tres números 10, Alejandro Sabella, Marcelo Trobbiani y José Daniel "Bocha" Ponce) que desarrolló un fútbol de alto vuelo, una dupla atacante implacable y una defensa muy firme.Su gran rival, Independiente, enalteció la campaña y la consagración. Fueron dos equipos que están sin duda alguna entre los mejores de la historia del fútbol argentino. Ese elenco "Rojo" de Nito Veiga también tenía jugadores extraordinarios con Carlos Goyen, Clausen, Villaverde, Trossero, Killer; Giusti, Marangoni, Burruchaga, Bochini, Morete, Barberón, Calderón y Alzamendi, entre otros.Tal fue la paridad entre ambos que igualaron (0 a 0 y 1 a 1) los dos partidos en que se enfrentaron.En la penúltima fecha se produjo un hecho que pudo cambiar la historia. Fue el 29 de enero, cuando Estudiantes y Vélez se cruzaron en La Plata. Eran los equipos de Bilardo y el "Toto" Juan Carlos Lorenzo. Por explosiones en el vestuario, Vélez se negó a jugar el segundo tiempo, el partido se reanudó el 11 de febrero y el Pincha se impuso 5 minutos antes del final con un gol de cabeza del "Tata" Brown.Así, con diferencia de un punto a favor del "Pincha", se llegó a la jornada final y en la noche del 14 de febrero todo se definió en Córdoba.El plantel campeón lo completaron Carlos Berte, Luis Malvarez, Daniel Martínez, Alfredo Llane, Sergio Gurrieri, Héctor Vargas, Walter Perazzo, Rubén Agüero, Claudio Gugnali, Rubén Galletti y Alberto Monzón.y Eduardo Manera continuó su obra en el "León", pero esa será otra historia.Estudiantes, a 40 años de esa conquista, decidió este año -a través de su propia marca de indumentaria- homenajear a esos campeones: la camiseta titular y la primera alternativa tienen los mismos diseños que distinguieron a aquel equipo del "Narigón".Estudiantes fue campeón del Metro '82 en una gran campaña y de la mano de Bilardo. Ya pasaron 40 años, pero la historia no los olvida.