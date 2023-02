Tombolini: "La oposición tiene que elegir si es parte del problema o de la solución"

"Esta idea de la oposición de tirar del mantel y poner en duda la sostenibilidad de la deuda no ayuda a nadie”. Foto: Pepe Mateos.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, sostuvo este lunes que “poner en duda la sostenibilidad de la deuda no ayuda a nadie”, y consideró que la oposición tiene que “elegir si quiere ser parte del problema o parte de la solución”.Hace una semana, los principales, ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias", y acusaron a las autoridades de dejar "una bomba de tiempo al próximo" Gobierno.“Puede haber discusiones más o menos fuertes, pero nadie tira del mantel. La oposición tiene que elegir si quiere ser parte del problema o parte de la solución”, indicó Tombolini en declaraciones a la radio Urbana Play.En ese marco, advirtió que“Ni siquiera a la misma oposición si le tocara gobernar a finales de este año, porque los países cumplen con sus compromisos independientemente de a quien le toque gobernar”, afirmó el secretario.Asimismo, recordó que “la deuda que ellos plantean como complicada es una deuda emitida en moneda local”, y remarcó que “justamenteen Argentina en el gobierno del ingeniero (Mauricio) Macri”.“Ha sido una deuda además con un nivel de insostenibilidad tal que fue el propio Fondo Monetario Internacional el que accedió a una reprogramación de una deuda que vencía en dos años y se sabía que no se podía afrontar, al tiempo que tuvieron que defaultear la deuda en pesos”, puntualizó Tomoblini.Además,Tombolini afirmó que “el desafío tiene que ver con cerrar la brecha fiscal y emitir menos para financiar el déficit”.“Por otro lado, acumular reservas, y como una de las herramientas complementarias, los programas de precios que no pueden existir en el vacío a diferencia de otras experiencias”, indicó el funcionario.En ese sentido, precisó que “hay 599 empresas que hoy forman parte de la ampliación de Precios Justos, que es una pata de la política antiinflacionaria, no la única”, y destacó que se trata de “un programa que intenta operar sobre expectativas de inflación, pero basado en el cierre de la brecha fiscal y la acumulación de reservas”.