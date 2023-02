Temperaturas extremas y alerta por tormentas en once provincias

Hidratarse y comer frutas y verduras

Las temperaturas extremas, advirtió el Servicio Meteorológico, "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", como niños y niñas, personas mayores de 65 años, o con enfermedades crónicas.



Para evitar un golpe de calor, las autoridades sanitarias recomendaron hidratarse, tomar agua con mayor frecuencia (aun cuando no se sienta sed), y procurar siempre consumir agua segura, evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.



También es recomendable incorporar frutas y verduras a la alimentación y evitar las comidas abundantes, así como realizar actividad física intensa y exponerse directamente al sol en los horarios de mayor temperatura (de 10 a 16 horas), indicó la cartera de salud.



En relación a las personas adultas mayores, mientras dure la ola de calor se sugirió "no salir a la calle sin compañía y en caso de sentirse muy afectado por las altas temperaturas se debe prescindir de salir al exterior para que el calor no refuerce negativamente la sintomatología".