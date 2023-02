Paquete turístico de parto con pasaporte, la propuesta que investiga Migraciones

La inadmisión de las seis ciudadanas rusas embarazadas para ingresar al país respondió, en principio, al habitual procedimiento administrativo para resolver casos sospechados de mentir y de ser "falso turista".

Argentina tiene historia y legislación que abrazan a los migrantes que eligen vivir en el país en busca de un futuro mejor. Esto no avala que organizaciones mafiosas lucren ofreciendo con artilugios obtener nuestro pasaporte a personas que no quieren residir en nuestro país. pic.twitter.com/ChubtigA1e — Florencia Carignano (@florcarignanook) February 12, 2023

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, dijo este domingo que "ante el aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas en los últimos meses" fueron entrevistadas "350 con embarazo avanzado", de lo que surgió que una "organización les ofrece a cambio de una suma importante un paquete de turismo de parto con el pasaporte argentino", tras lo cual se aportaron "datos" a la justicia federal."A partir del análisis permanente que realiza Migraciones de los movimientos migratorios, detectamos un aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas en los últimos meses. Por eso decidimos investigar y entrevistamos a 350 de ellas que estaban con embarazo avanzado", señaló Carignano en su cuenta de Twitter.Y prosiguió: "En las entrevistas descubrimos que esta organización les ofrece a cambio de una suma importante, un paquete de turismo de parto con el pasaporte argentino como principal motivo del viaje. Ya aportamos los datos a la justicia federal para seguir cuidando nuestro pasaporte".Destacó quelucren ofreciendo con artilugios obtener nuestro pasaporte a personas que no quieren residir en nuestro país"."Los argentinos hemos logrado, incorporando tecnología, gestiones y trabajo, tener uno de los pasaportes más seguros del mundo que permite ingresar sin visa a 173 países y obtenerla a 10 años en EEUU. Este es un privilegio que debemos cuidar y una responsabilidad con esos países", sostuvo la titular de Migraciones, organismo dependiente del Ministerio del Interior.Este sábado, la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa que investiga a una banda que se dedica a ingresar al país a mujeres rusas embarazadas, a quienes les conseguían documentos apócrifos a cambio de dinero.La investigación está a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de María Romilda Servini.Los operativos se realizaron el pasado jueves en dos viviendas ubicadas en torres de lujo, donde residían los presuntos líderes de la banda, a quienes no se detuvo pero se les secuestró elementos de interés para la causa.Uno de los allanamientos fue en una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y el otro en un edificio en Azucena Villaflor al 500.El viernes, el juez federal Luis Armella habilitó el ingreso provisorio al país de seis mujeres rusas embarazadas que presentaron recursos de habeas corpus luego de ser demoradas en el aeropuerto de Ezeiza, por problemas con su documentación.El magistrado sostuvo que, en tanto para entrar a radicarse en el país hay que hacer los trámites correspondientes y no declarar ingreso de turista".Carignano había aseguró que la inadmisión de las seis ciudadanas rusas embarazadas para ingresar al país respondió, en principio, al