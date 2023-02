Sin insultos: Passarella volvió al Monumental en el festejo de los campeones del mundo

Foto: Alejandro Santa Cruz

Passarella: "Ya vine antes al Monumental"

Daniel Passarella hizo su aparición hoy en el Más Monumental para el tributo a los campeones del mundo y negó que haya sido su regreso al estadio, en una previa muy comentada por la posible reprobación del hincha.



"Ya vine al Monumental, varias veces. Leí en un diario que no había venido", dijo Passarella, sin dar más precisiones, abordado por un puñado de periodistas en el anillo del Monumental.



"Esperaba la invitación", agregó el Gran Capitán, único bicampeón del mundo en el fútbol argentino en los Mundiales de 1978 y 1986.



El "Kaiser" ofreció comentarios escuetos y luego se reencontró con Ubaldo Fillol, su compañero en 1978, para formar parte del agasajo a Franco Armani, Pablo Aimar y Roberto Ayala, campeones del mundo en Qatar 2022.



Daniel Alberto Passarella, único bicampeón del mundo en el fútbol argentino, volvió este domingo al estadio de River Plate, y pese a lo que se habló en la previa, recibió un reconocimiento de los hinchas, sin insultos, para el festejo del club a los campeones del mundo.Passarella, con un chaleco inmovilizador por una evidente lesión en el hombro izquierdo, hizo su salida por el flamante túnel único del remozado Más Monumental, acompañado de su excompañero en el plantel de Argentina 1978, Ubaldo Matildo Fillol, más Oscar Ruggeri, Héctor Enrique (México 1986), en un agasajo del club que también incluyó a Pablo Aimar y Roberto Ayala, integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, con pasado riverplatense.Los hinchas de River solo generaron aplausos y no se escuchó un solo silbido. Más de 80 mil espectadores cantaron por Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, y completaron una verdadera fiesta en la asfixiante tarde de Buenos Aires.Los socios del club de Núñez optaron por la indiferencia, en el mejor de los casos, sobre la figura de Passarella, quien fue ídolo como jugador, considerado el mejor defensor argentino de todos los tiempos; tuvo un buen primer ciclo como entrenador, pero durante su gestión como presidente sufrió el descenso histórico al Nacional B, en junio de 2011.La gran excusa de la presencia de Passarella y el resto de los campeones del mundo que jugaron en River obedeció al tributo para Franco Armani, parte del plantel de Lionel Scaloni en Qatar 2022.El arquero oriundo de Casilda recibió una plaqueta por parte de Ruggeri y Enrique, mientras que Fillol y Passarella hicieron lo propio para Aimar y Ayala.Armani recibió la primera ovación de los hinchas cuando realizó el calentamiento competitivo. El ex Atlético Nacional de Colombia salió al campo de juego 45 minutos antes del comienzo del encuentro y de inmediato fue alertado por los hinchas que empezaron con aplausos a rendirle tributo., cantaron los fanáticos de River, en conmemoración por la obtención del título en Qatar 2022, con Armani como integrante del plantel dirigido por Lionel Scaloni.Armani saludó en reiteradas ocasiones, se puso la mano en el corazón, mientras realizaba los ejercicios cuando la alta temperatura no daba tregua en la soleada tarde del barrio de Belgrano.En las nuevas tribunas inferiores Sívori y Centenario se levantaron banderas argentinas en señal de agradecimiento a Armani y al resto de los campeones del mundo, y otras con los colores de River y la leyenda: "Cuna de campeones".En los minutos previos a la celebración, River emitió en la pantalla gigante ubicada en la Sívori alta un video que incluyó el saludo de los futbolistas que se consagraron campeones del mundo y se iniciaron en el club.Guido Rodríguez expresó su "orgullo" por la condición de campeón del mundo y envió un saludo al hincha de River.Germán Pezzella, con la camiseta de River puesta, dijo lo siguiente: "Agradezco el apoyo de siempre y fue muy especial. Este club nos formó y nos cumplió el sueño desde chico".En tanto, Gonzalo Montiel, autor del penal que concretó el triunfo ante Francia, fue uno de los más ovaciones: "Estoy muy feliz de haber levantado la Copa del Mundo. Les deseo lo mejor".En los saludos no podía faltar Julián Álvarez, la estrella del Manchester City de Inglaterra: "Gracias por el apoyo y el cariño de siempre. Ahora alentamos a la distancia. Cumplimos el sueño máximo con la selección. Como hincha me pone contento lo del estadio. Les deseo lo mejor".Por último, tal vez el más aplaudido, apareció Enzo Fernández, la nueva joya del Chelsea de Inglaterra: "Espero que estén disfrutando del Monumental. Gracias por el cariño, los extraño mucho. Les mando un fuerte abrazo. Vamos River".Como parte del festejo, en la tribuna Sívori se desplegaron banderas con las figuras de Aimar, Enzo, Julián, Pezzela, Rodríguez y el crack rosarino Lionel Messi (en el medio), que impulsaron cánticos dedicados al equipo campeón del mundo en Qatar.La ola de calor en gran parte del país se hizo sentir y el partido entre River Plate-Argentinos Juniors no quedó exento de las altas temperaturas que no fueron un impedimento para que más de 80 mil espectadores concurran al ampliado Más Monumental.En el estreno de las nuevas tribunas, el estadio de River concretó un aumento de su capacidad y se hizo sentir en la previa del partido con calles pobladas de personas y automóviles; muchas más que de costumbre. En el medio, un calor sofocante.El personal de bomberos, después de los jugadores, resultaron de lo más requerido en la calurosa tarde. Ellos intentaron refrescar al hincha a través de las mangueras. El agua se dispersó por las tribunas cabeceras primeros y las laterales después.Cada gota de agua significó una suerte de combustible para los espectadores, bañados de fútbol, quienes redoblaron energías para seguir cantando bajo la lluvia transitoria.Con un pico 37 grados, pero mayor en la sensación térmica, los hinchas apelaron a gorros, pilusos o remeras sobre la cabeza para cubrirse de los rayos del sol. Poco antes de las 19, sólo la tribuna San Martín Alta padeció un rato más la despedida del sol.Si bien era evidente que el calor resultaba molesto en cierto punto, las ganas de los hinchas por ver a River pudieron más, en una jornada particular con el primer partido de local, el estreno de un Más Monumental renovado y el saludo a Franco Armani para recordar la histórica conquista del seleccionado argentino en Qatar 2022.