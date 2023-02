Expectativa por el Preforo de DDHH en Marruecos con miras al III Foro Mundial en Argentina

Logo del Preforo de DD.HH. El III Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 se desarrollará en Buenos Aires entre el 20 y 24 de marzo contará con la participación de más de 90 países.

El III Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 se desarrollará en Buenos Aires entre el 20 y 24 de marzo contará con la participación de más de 90 países, cientos de instituciones y con la asistencia estimada de entre 15 mil y 20 mil personas de todo el mundo

La próxima semana se llevará a cabo en Marruecos el Preforo Internacional de Derechos Humanos al que viajará una comitiva de representantes argentinos referentes en la materia, en lo que será la antesala de la tercera edición del Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH23) a desarrollarse en marzo en Argentina.y, de esta manera, cumplir con un mandato de relaciones sur-sur entre América Latina, África y el Caribe",El, y será elDesde Argentina partirá una comitiva de representantes integrada por Gil Lozano; el secretario Ejecutivo Adjunto del FMDH23, Rodrigo Gómez Tortosa; la integrante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exEsma), Fátima Cabrera, y el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, Remo Carlotto.También, informaron fuentes oficiales.Gil Lozano resaltó el trabajo que se viene realizando desde hace un año para los distintos preforos junto a más de 800 organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales y organizaciones a nivel regional y global, con las que se fue armando "un hilo de experiencias que comenzó en Brasilia, que continuó en Marrakech y finalmente con el tercer foro que se va a hacer en Argentina"."La realización de preforos en distintas partes del planeta nos permite compartir diferentes tipos de experiencias y herramientas en un momento en que el mundo está con tantas guerras, con una marca de violencia y donde, después de la pandemia, los pobres están más pobres y los ricos quedaron más ricos", sostuvo."Es en el cruce entre lo global y social de la situación pero también repensándonos como personas que habitamos este planeta desde lo individual, donde se pueden dar intercambios, salir con una esperanza diferente después de escucharnos y mirarnos a los ojos sin tantas trabas", reflexionó Gil Lozano.En esta ocasiónSegún informaron desde la organización del evento, las recomendaciones del preforo serán presentadas durante el III Foro Mundial de Derechos Humanos.. Una agenda en materia de Justicia transicional y de memoria vinculada a los procesos de memoria, verdad y justicia, reparación y no repetición; donde nuestro país es reconocido internacionalmente por haber llevado adelante políticas de Estado que tienen un arraigo profundo en la vida política argentina y un eje central en la determinación de muchas de las políticas públicas",Para Carlotto, el preforo en Marruecos marca un punto de encuentro a nivel global con una "fuerte tendencia a la cooperación sur-sur" para tener una mirada compartida en materia de derechos humanos y poder ver las problemáticas "no desde los países centrales sino desde lo que sufren los países en procesos de su desarrollo, independencia y autonomía".. Es la región más desigual del planeta donde hay mayor diferencia entre una cúspide económica profundamente rica y una inmensa mayoría de las poblaciones profundamente pobres", profundizó Carlotto.Asimismo, consideró que lo que viven Latinoamérica, África y Asia está vinculado entre sí en "una agenda compleja, diversa pero profundamente rica por la propia lucha de los pueblos y por lo que va sucediendo, por ejemplo, en este período en Sudamérica de retomar gobiernos que vuelven a poner en la centralidad de su agenda los procesos de profundización democrática, derechos humanos y paz".Por su parte,contará con la participación de más de 90 países, cientos de instituciones y con la asistencia estimada de entre 15 mil y 20 mil personas de todo el mundo, en el marco de los 40 años ininterrumpidos de democracia en el país.En ese foroCarlotto consideró que se debe valorar e interpretar la democracia como "el marco donde los conflictos se dirimen" y por eso "es allí donde debemos apostar por la profundización de la democracia"."Somos uno de los países que tiene una gran dinámica de participación popular en la discusión de lo que sucede en los destinos como país. No somos indiferentes, somos participativos y activos", valoró.El funcionario consideró que a través de un mayor involucramiento de las organizaciones libres del pueblo, de la sociedad civil así como de las organizaciones de trabajadores y movimientos sociales pueden encontrarse "vías de canalización que construyan ese camino esencial para nuestra región que es el de generar un proceso inclusivo de mayor y mejor distribución de la riqueza y de respeto a la pluralidad y diversidad que deben tener nuestras sociedades en el presente".y en la región es algo que nos pertenece y que construimos, por la cual luchamos y valoramos cada día", sostuvo Carlotto.En la misma dirección, Cabrera, otra de las integrantes de la comitiva que viajará a Marruecos en nombre de los organismos de derechos humanos de Argentina, expresó la importancia de "reafirmar nuestra democracia, lo cual está costando en la región dado que vivimos una lucha constante contra el negacionismo y derechas muy fuertes que hacen todo lo contrario a una contribución a la democracia"."Siempre tenemos que estar con las alertas puestas y eventos como este son fundamentales para fortalecer este camino de tanta lucha en todo nuestro continente y visibilizar la gran trayectoria que tiene la Argentina en derechos humanos", ponderó Cabrera en declaraciones a Télam.La funcionaria señaló que Argentina es "el único país que ha podido llevar adelante tantos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, a pesar de lo difícil que es y lo que cuesta"."Es una gran experiencia que es importante transmitir tanto por lo que significa para las víctimas -yo misma lo viví en carne propia-, como para la sociedad toda para que pueda crecer desde otro lugar y alcanzar la paz con justicia", completó Cabrera.