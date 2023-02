Con la novela "Ciudad Victoria", la vuelta de Salman Rushdie es el triunfo de la palabra

Rushdie, tal como se mostró en sus redes en febero pasado.

La aparición en público del escritor Salman Rushdie, luego del atentado que le hiciera perder la visión de su ojo, y la publicación de su nuevo libro "Ciudad Victoria" es una señal de la potencia de la literatura tanto en Occidente como en el resto del mundo, y demuestra una vez más quesobrevive a toda censura y su obra se fortalece y multiplica en cada intento de ser silenciada.En esta nueva novela de RushdiePor un lado la nueva novela de Rushdie, publicada por Penguin Random House, relata los doscientos cuarenta y siete años de la vida de la milagrera, profetisa y poetisa ciega llamada, quien en la India del siglo XIV crea un imperio a partir de semillas mágicas. Esa misma historia es contada en un lenguaje más llano "por el presente autor" dice el narrador y agrega que él "no es ni un erudito ni un poeta sino un simple cuentacuentos que ofrece esta versión para el mero entretenimiento y posible instrucción del lector de hoy".y todas las religiones son bienvenidas, pero la historia que cuenta Rushdie es la de una creación que no puede alcanzar los ideales propuestos al comienzo. Como si fuese su historia personal, desde el principio esos hombres "comprendieron que la creación era solo el primero de muchos actos necesarios, que incluso la poderosa magia de las semillas no podía aportar todo lo que se necesitaba", escribe el narrador.Ese mundo pacífico que nace de la imaginación del autor dese alteró para siempre el sábado 14 de enero de 1989, cuando cientos de fanáticos furiosos se reunieron frente al municipio de Bradford, un pueblo cerca de York, Inglaterra, para quemar ejemplares del. Desde su publicación su novela fue considerada como un insulto al islam. Por este motivo el líder político-espiritual de la Revolución islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, le impuso a Rushdie (y a todos los involucrados en la publicación del libro)había crecido en India e Inglaterra y se había educado como musulmán. Luego de la sentencia del ayatolá tuvo que esconderse con la ayuda del servicio secreto británico y cambiar su escondite cincuenta y seis veces en un año., un hombre de entonces veinticuatro años atacó a Rushdie con un cuchillo en un evento literario, hiriéndolo gravemente.El escritor, que había celebrado su setenta y cinco cumpleaños dos meses antes, reaparece en la vida pública ciego de un ojo y con los movimientos de una mano limitados, por lo que escribe "más despacio", como contó en una entrevista reciente con The New Yorker a propósito de la publicación de esta novela. El escritor había renunciado a su fe musulmana cuando era un adulto joven y en su país de adopción, Inglaterra, publicó varias novelas exitosas.La historia de "Ciudad Victoria", mitad realista, mitad fantástica, comienza en el siglo XIV de nuestra era, en el sur de lo que ahora llamamos la India, Bhᾱrat, Hindustán. La escritura de Rushdie no se desvía en ningún momento de su estilo característico donde fluyen entre referentes concretos históricos la fantasía, los mitos populares para construir ciudades con semillas y rociar a sus personajes con el polvo mágico de su imaginación.Esta nueva novela de Rushdie está ambientada en un período histórico,El autor deja constancia que se documentó (y mucho) para escribir la historia. Al final de la novela, en forma de agradecimiento Rushdie coloca la bibliografía que estudió durante la investigación y la redacción de la historia: "Consulté, además, muchos artículos (tanto especializados como de prensa), ensayos y páginas web, demasiado numerosos como para mencionarlos aquí", dice el escritor en esa página paratextual.Sin embargo,El tiempo se rompe en todo momento, hacia atrás y hacia adelante, escapando a toda lógica. Los personajes de diferentes siglos conviven en los mismos hechos que se narran. Y es una mujer rebelde la que sostiene el relato del auge y caída de Ciudad Victoria. Pampa Kampana, una "poeta ciega, hacedora de milagros y profetisa" que a lo largo de su extensa vida es bendecida por la diosa Parvati con el don de la vejez. Cuando la protagonista tiene nueve años tiene la fortuna única de supervisar varias generaciones de su linaje. Sobre todo, ella es la creadora y cuidadora de la ciudad que le da título a la novela, la soñó con un puñado de semillas y llenó las mentes de sus residentes con sus cuentos susurrados.. Por un lado, la vuelta de un gran escritor y, por otro, la de los poderes de la ficción sobre la realidad opresora. El listado de los libros, entre los cuales se encuentran "Grimus" (1975), "Hijos de la medianoche" (1981), "Vergüenza" (1983), "Haroun y el mar de las historias" (1990), "El último suspiro del moro" (1995), "El suelo bajo sus pies" (1999), "Furia" (2001), "Shalimar, el Payaso" (2005), "La encantadora de Florencia" (2008), "Luka y el fuego de la vida" (2010) y "Dos años, ocho meses y veintiocho noches" (2015), demuestran que la maquinaria de la ficción no se detiene con ninguna amenaza.Pero la novela de Rushdie también plantea la duda sobre la Historia, basada en la falsedad de los registros de hechos que nos quedan. No hay una Historia para recordad el pasado. Uno de los pasajes más emotivos de la novela es cuando Pampa Kampana decide susurrarles (no le cuenta les susurra) a los ciudadanos de Victoria la historia de su origen, opta por inventar su vida, su linaje, su religión, la cantidad de hermanos y hermanas que tienen, e incluso los juegos de la infancia que había jugado. Ella es la susurradora que envía mensajes para ser escuchada por quienes necesitan.Por último, para los amantes de la literatura latinoamericana, en especial, del realismo mágico,, pero también al vuelo fantástico de las novelas del peruano Manuel Scorza. Cuando los personajes se debaten por bautizar a la ciudad "la cuestión del nombre quedó sin resolver hasta la llegada del extranjero que tartamudeaba". En este punto de la narración aflora, con el personaje del traficante de caballos portugués Domingo Nunes, los gitanos de Macondo o la "Historia de Garabombo el Invisible".Cuenta el narrador: "El portugués llegó el domingo de Pascua. Y Domingo se llamaba -Domingo Nunes-, y era tan hermoso como la luz del día, sus ojos del verde de la hierba al amanecer, sus cabellos del rojo del sol en el ocaso, y aquel problema que tenía en el habla lo hacía aún más encantador a ojos de los habitantes de la nueva ciudad porque le impedía mostrarse arrogante como lo eran los de raza blanca con los de piel más oscura. Comerciaba con caballos, pero en realidad eso era solo un pretexto para viajar, su verdadera pasión., y había aprendido que dondequiera que fuese el mundo era una ilusión, y que esto de por sí era hermoso. Había estado en inundaciones, incendios y otros percances de los que escapó por los pelos; había visto desiertos, canteras, rocas y montes cuya cresta tocaba el cielo. O eso decía él".Si los lectores de Rushdie han quedado fascinados con la enumeración de la caída del avión en el comienzo de "Los versos satánicos",y de todos aquellos que atentan contra la vida del escritor y de sus lectores. Por esto, cuando la protagonista de "Ciudad Victoria", como su autor ya no sean nada, subsistirá el mensaje escrito por Pampa Kampana: "Todo lo que queda es esta ciudad de palabras. Las palabras son los únicos vencedores".