Moratoria previsional: el FdT y bloques intermedios buscan aprobar el proyecto en febrero

El proyecto contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes

JxC aún mantiene su estrategia de no facilitar el tratamiento de ningún tema hasta tanto el oficialismo no desista de continuar con el tratamiento del proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema.

El oficialismo de la Cámara de Diputados, con el respaldo de una serie de bloques opositores intermedios -ajenos a Juntos por el Cambio (JxC)-, buscaría concretar antes de fin de mes una sesión para debatir y aprobar el proyecto de ley que establece un plan de pago de deuda previsional que, donde confluyen peronistas-lavagnistas bonaerenses, socialistas santafesinos y referentes de la fuerza justicialista que gobierna Córdoba.Justamente, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, anunció a fines de enero que no facilitaría el quórum para sesionar mientras el oficialismo siga adelante con el juicio político a la Corte Suprema, en una decisión que se emparda con la de JxC.Sin embargo, puertas adentro del espacio pesan las posiciones sobre el tema que por su ADN político y social tienen dos protagonistas de peso: la senadora Alejandra Vigo, que votó a favor en junio pasado, y, que también se expresó a favor en una de las reuniones de la Comisión de Previsión.(la mitad más uno de los 257 totales), según estimaron las fuentes parlamentarias consultadas por Télam.En cuanto a la posible fecha, desde la bancada oficialista manejan las del jueves 23 o del martes 28 para concretar la sesión, dado ya que quedó descartada la posibilidad de realizarla la semana próxima., suponiendo que algunos diputados que no están en Buenos Aires o en sus provincias ya hayan retornado; aunque la complejidad de ser una "semana corta" (por los feriados de carnaval) complicaría la logística de la posible reunión., un día antes de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Alberto Fernández dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias.Se descuenta que ese martes la mayoría de los diputados oficialistas estarían en Buenos Aires para asistir a la jornada del día siguiente.El proyecto previsional tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, en un texto que lleva las firmas de los diputados del FdT que integran las comisiones de Presupuesto y de Previsión.Ese dictamen contó con el acompañamiento del interbloque Provincias Unidas y con el aval, con algunas disidencias, del interbloque Federal., convocatoria que finalmente fracasó debido a que JxC no dio quórum por su malestar con la confección del temario y por su rechazo a una resolución firmada por la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.El oficialismo, en tanto, confió en que los diputados de Evolución Radical darían quórum debido a que en el temario también se incluían la creación de universidades nacionales propuesta por ese bloque de JxCSin embargo,Más allá de que el dictamen ya estaba firmado, el pasado miércoles 1 la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, volvió como invitada a la Comisión de Previsión para reclamar a JxC que le permita al oficialismo convertir en ley el proyecto del Plan de Pago Previsional, ya que "es urgente" que se pueda discutir en el recinto.para conservar algo que en la Argentina teníamos desde 2004 y que tuvo continuidad después desde 2014, que es la capacidad de contar con un plan de pago que permita a las argentinas y argentinos saldar su deuda previsional para acceder a la jubilación", aseveró.El proyecto, presentado en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.Asimismo, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.