Estiman que en dos años habrá 149 millones de nuevos trabajos digitales a nivel global

Los nuevos trabajos tecnológicos exigen capacitación y habilidades de adaptación.

, según un estudio privado global, que no obstante remarca la importancia de "rehumanizar" los espacios de trabajo.El último informe de la consultora Manpower Group indicó que, por lo cual "para maximizar el retorno de la inversión, los empleadores tendrán que fomentar las habilidades digitales desde adentro mientras buscan talento externo".Asimismo proponen a nivel global el uso de la tecnología para "re-humanizar el lugar de trabajo", ya que "las habilidades humanas son las más difíciles de encontrar"., sostuvo el director de Innovación de Manpower Group, Tomas Chamorro-Premuzic, para agregar que "a medida que la tecnología se vuelve más preponderante (...) la necesidad real es que la gente mejore sus habilidades humanas y el lado blando del talento, que en realidad son las más difíciles de encontrar".En Argentina, según un relevamiento de la consultora Randstad, hay una alta valoración de las llamadas "habilidades blandas para el trabajo" entre las cuales identificaron como más relevantes la flexibilidad para adaptarse a los cambios (23%), la disposición para el trabajo en equipo (19%); capacidad resolutiva (18%); organización y gestión del tiempo (15%) y habilidad de comunicación (11%).En orden de importancia según la opinión de los encuestados siguen Liderazgo con un 6% de respuestas positivas, Proactividad con el 5%, Negociación con el 3% y por último la Creatividad con 1% de menciones.En general; el 11% que son medianamente importantes y, en el extremo opuesto, apenas un 1% de los consultados las considera irrelevantes para su trabajo.Según la CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, Andrea Ávila, "las habilidades blandas se han consolidado como la competencia clave que todas las organizaciones buscan a la hora de sumar talento"."Por eso es muy importante que las personas tengan presente el rol que tienen para su carrera profesional y dediquen tiempo y recursos a su desarrollo, ya que si bien algunas personas pueden tener una predisposición natural para las habilidades blandas, como la empatía o la habilidad de resolver conflictos, siempre es posible mejorarlas a través de la formación, la auto-reflexión, la retroalimentación y la práctica consciente en situaciones profesionales y personales", agregó.En la última edición del reporte The Future of Jobs, elPensamiento analítico e innovación; aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje; resolución de problemas complejos; pensamiento crítico y análisis; creatividad, originalidad e iniciativa; liderazgo e influencia social; uso, seguimiento y control de la tecnología; diseño y programación de tecnología; resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad y, por último, razonamiento y resolución de problemas.El informe "la nueva era del potencial humano"; difundido por la consultora internacional afirmó que "la demanda de habilidades especializadas seguirá creciendo" y señaló que de los "más de 140.000 trabajadores tecnológicos despedidos desde marzo de 2022, el 72% encontró nuevos trabajos en tres meses".