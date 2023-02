El Gobierno nacional destacó el trabajo "sin marketing" que lleva a cabo contra los narcos

Con el Comando Unificado de las Fuerzas Federales y la Policía de Santa Fe, se conformó una nueva Agrupación Especial de Despliegue Rápido de Gendarmería Nacional.

El Gobierno nacional destacó este domingo el trabajoque se lleva a cabo contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario y señaló que esa problemática genera consecuencias "demasiado dolorosas" que no dejan lugar para "discusiones sin sentido" ni para el "rédito político".En un comunicado compartido, el Poder Ejecutivo señaló que "las consecuencias del narcotráfico son demasiado dolorosas y no dejan lugar para discusiones sin sentido ni para el rédito político".El Gobierno resaltó que en primer lugar se trabaja en Rosario "sin campañas de prensa ni marketing, yY aclaró que para eso se siguen "las normas profesionales más elementales de un área en donde el manejo confidencial de la información, la planificación reservada y la sorpresa son centrales para definir el éxito de una operación".En el documento se expresó que el esfuerzo requerido "es muy grande" y que implicaa los cuales se los describió como "profesionales de valía" agrupados en un comando unificado que "trabajan a diario aportando lo mejor de sí en las calles de Rosario".También se destacó el desarrollo y despliegue de inteligencia criminal a través del cruce de información con otros organismos bajo una estrategia coordinada.Traducido en números, el documento precisó queAdemás, se detalló quey se reforzó la presencia de Gendarmería Nacional (GNA) con mil efectivos."A partir del establecimiento del Comando Unificado de las Fuerzas Federales junto a la Policía de Santa Fe, se elaboró un Plan de Operaciones con foco en la seguridad ciudadana y se conformó una nueva Agrupación Especial de Despliegue Rápido de GNA", consignó el documento, y cerró:, y en particular los santafesinos, puedan vivir más seguros".