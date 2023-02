Derribaron un "objeto no identificado" que sobrevolaba Canadá

El objeto fue derribado en la reguón del Yukón / Foto: Googlemaps

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que un avión de combate estadounidense derribó un "objeto sin identificar" en el noroeste del país, un día después de que Washington derribara otro aparato sobre Alaska.



"Ordené derribar un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense. El Norad derribó el objeto sobre el Yukón", explicó Trudeau en Twitter, en referencia al Mando de Defensa Aeroespacial de Norte América de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Norad).





I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.