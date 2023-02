El Córdoba Open tendrá un campeón argentino: Báez y Coria se enfrentarán en la final

Sebastián Báez y Federico Coria, finalistas del Córdoba Open 2023 / Foto: TW @CordobaOpen

El bonaerense, que ocupa el 47mo lugar en el ranking mundial ATP, y el rosarino(67), superaron esta tarde al español Albert Ramos Viñolas (54) y al boliviano Hugo Dellien (138), respectivamente, yque se desarrolla en el Polo Deportivo Kempes.Báez, cuarto preclasificado, construyó su triunfo en base a la solidez que mantuvo durante toda la semana, y se terminó imponiendo por 6-4 y 6-4, en tanto que Coria tuvo un buen desempeño, a pesar de algún altibajo en el segundo set, y se quedó con el triunfo ante el vigente campeón por 6-4 y 7-6.En el encuentro que cerró la sofocante tarde cordobesa, Báez impuso condiciones desde el inicio, quebró el saque de arranque y manejó los hilos del partido, pero la reacción del boliviano también fue inmediata, y remontó un 0-2 para pasar a comandar 3-2.Aunque Báez tras ese sofocón volvió a las bases, apostó a los puntos largos y así Dellien cayó una y otra vez en sus propios errores, lo que le permitió al argentino encaminar ese set inicial y definirlo con claridad.Báez no dejó dudas en el segundo set, a pesar de que el rival no se la hizo fácil, porque batalló cada punto con total convicción, recuperó un quiebre en contra en el octavo game, pero el andar del bonaerense volvió a ser sólido y manteniendo la idea de juego que lo llevó a estar entre los dos mejores del torneo e ir mañana por el cetro.En el juego que abrió la jornada de semifinales, Coria superó al actual campeón Ramos Viñolas en un encuentro en el que el tenista argentino tuvo que batallar no solo contra su rival, sino también contra el calor agobiante sobre la cancha del Polo Deportivo Kempes y con una dolencia en su tobillo izquierdo, que requirió asistencia médica cuando promediaba el segundo set.En una primera manga que se desniveló recién en el décimo y último game con el quiebre de saque de Coria, más allá de la paridad en los números, siempre el jugador de Rosario dejaba mejor imagen en cada juego con su servicio, los cuales sacó adelante sin mayores inconvenientes.Lo tuvo el argentino para sacarle el saque a su rival en un par de ocasiones, pero concretó el objetivo sobre el juego final para quedarse con el set inicial.Ya en el segundo fueron diferentes los ritmos y trámites, un rápido quiebre de Ramos Viñolas parecía que encaminaba al ibérico a quedarse con ese parcial, pero Coria mostró carácter y se recuperó para meterle presión al español.Aunque una caída y torcedura de tobillo para Coria, lo ponían en jaque con el español sacando 5-4 para quedarse con el set. Aunque tras la asistencia médica, en la que le realizaron un estribo en ese dolorido tobillo, volvió la tenacidad del rosarino, logró recuperar el saque y encaminar todo para definir en tie-break.En esa definición Coria fue ampliamente superior, aprovechó la merma en el rendimiento del español y con un contundente 7-2 se quedó con set y el partido, para irse rápidamente a recuperar el tobillo y descansar pensando en decisivo juego del domingo.El camino de los argentinos para acceder a la final, Báez, que debutó en segunda ronda debido a ser cuarto cabeza de serie, se impuso en esa instancia ante el italiano Luciano Darderi (140) por 6-3 y 6-4, y en cuartos de final al chileno Tomás Barrios Vera (212) 6-1, 3-6 y 6-1.Coria dio cuenta del brasilero Thiago Monteiro (78) 6-7, 6-1 y 6-2, al italiano Marco Cecchinato (93) 6-3, 3-1 y retiro y a Francisco Cerúndolo (31) 6-3, 3-0 y retiro.El torneo categoría 250 reparte 642.735 dólares en premios y es televisado por la señal Fox Sports 2.El certamen de dobles se definirá mañana, en la previa al juego de singles, y la dupla argentina Máximo González-Andrés Molteni buscará celebrar cuando se enfrente a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul.