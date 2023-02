Pietragalla Corti destacó los "avances" de la mesa de diálogo por el conflicto en Villa Mascardi

La Mesa de Diálogo creada por el presidente Alberto Fernández acerca cada vez más a los vecinos y los mapuches / Foto: Alejandra Bartoliche.

El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla escucha el relato de una vecina de Villa Mascardi / Foto: Alejandra Bartoliche.

La Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas también hizo su aporte a la Mesa de Diálogo / Foto: Alejandra Bartoliche.

Esta tarde, mantuve el encuentro pactado con los integrantes de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, que tuvo lugar en la escuela “Misiones Rurales Argentinas”. pic.twitter.com/1noMP9zvvF — Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) February 11, 2023

El Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, destacó este sábado "avances" en el marco de la mesa de diálogo para "resolver de manera pacifica" el conflicto territorial entre mapuches y vecinos en Villa Mascardi y sostuvo quey llevar adelante micro emprendimientos", pero todavía no se determinó "en qué lugar".La Mesa de Diálogo fue convocada por el presidente Alberto Fernández el pasado 14 de diciembre en la Casa Rosada para "avanzar en una solución en relación con el conflicto territorial en la región".En ese marco, el secretario de Derechos Humanosmientras tiene previsto un próximo encuentro el 24 de febrero, en Bariloche, con representantes de comunidades mapuches.como nos encomendó el Presidente", aseguró Pietragalla Corti en declaraciones a Télam.El conflicto por las tierras en Villa Mascardi, ubicadas a 35 kilómetros al sur de Bariloche,Mientras se desarrolla la Mesa de Diálogo, el juez Hugo GrecaPietragalla Corti dijo que la primera reunión con representantes de las comunidades mapuches se realizó el 12 de enero en la ciudad de Buenos Aires, mientras que la segunda se hizo el viernes último en Bariloche,. Ese es el pedido que llevan adelante y se está avanzando en la posibilidad de que pueda tener su lugar sagrado y seguir en la atención de las comunidades mapuches", contó el funcionario.Asimismo, destacó, expresado por los miembros de las comunidades mapuches.Ante una consulta sobre la posibilidad de ceder tierras con ese objetivo, el funcionario sostuvo que sey llevar adelante micro emprendimientos con animales o alimentos", pero que todavía no se conoce "ni en qué lugar ni qué cantidad".En el lugar donde se produjo el desalojo, la comunidad no va a estar asentada. Ahí solo se va a resguardar un 'rewe' para que puedan realizar las actividad espirituales", explicó.En la reunión también se abordó la situación de"Con el Ministerio de la Mujer presente,. Los abogados de ellas argumentan que el delito de usurpación no es carcelable y plantean que no se entiende por qué siguen detenidas", afirmó el funcionario.En ese sentido, consideró queEl Secretario de Derechos Humanos, por otra parte, afirmó que se les propuso a losy que haya "un Estado presente a través del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del de Seguridad, del INAI y las distintas delegaciones del gobierno nacional en Bariloche para asegurar la pacificación".Pero señaló que durante la reunión que mantuvo con los vecinos"Cuando llegamos a la reunión con los vecinosNos empezaron a insultar, recibimos agresiones y nos gritaban cosas como 'corruptos' o 'terroristas'", contó.Asimismo, dijo quepor mi padre", Horacio 'Chacho' Pietragalla y su madre, Liliana Corti, ambos asesinados durante la última dictadura militar.En ese marco, Pietragalla Corti"Ellos consideran que las comunidades son terroristas porque dicen que llevaron adelantes acciones donde implementaron el terror., expresó y sostuvo que "es muy difícil la negociación porque la idea era sentarnos a hablar con los vecinos y se transformó en una acción política".En ese contexto,"Por decisión mía, empezamos un diálogo con la idea del Estado de acompañar algunos de los reclamos por los daños que sufrieron en su vivienda"."Les propuse volver a reunirme con ellos cuando vuelva a Bariloche el 24 de febrero,